Gazze'de 'kanlı pazar'da en az 87 kişi öldü; ölü sayısı 425'i, yaralı 3 bini geçti

İsrail'in 8 Temmuz'da başlattığı saldırılardan bu yana en çok can kaybı dün günü yaşandı. İsrail'in bombardımanını yoğunlaştırdığı Gazze'de Pazar günü en az 87 Filistinli öldü, İsrail de Cumartesi gecesinden bu yana 13 askerinin öldüğünü duyurdu.

Hamas, Pazar günü yaptığı açıklamada bir İsrail askerini esir aldıklarını duyurdu fakat İsrail yalanladı.

İsrail'in BM Büyükelçisi Ron Prosor ise, "Esir alınan bir İsrail askeri yok, bu söylentiler doğru değil" dedi. Hamas'ın iddiasından sonra Gazze'de 'kutlama amaçlı havaya ateş açıldığı' bildirilmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Jen Psaki de, ölen İsrail ordusu askerlerinden ikisinin ABD vatandaşı olduğunu duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hükümetin 18 İsrailli askerin ölümünden 'derin bir acı' duyduğunu ve Gazze'deki gerilimden “Hamas'ın sorumlu olduğunu” söyledi. Netanyahu, “ülkede güvenlik sağlanana kadar Gazze'ye yönelik saldırılara devam edeceklerini ve gerekli görülmesi durumunda saldırıları genişleteceklerini” belirtti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi için uluslararası toplumdan da çağrılar yükseldi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'ABD ve Gazze'de gerilimin tırmanmasından ve sivillerin ölümünden derin endişe duyduğu, en kısa sürede ateşkes ilan edilmesi gerektiği' ifade edildi.

Kerry, Kahire'ye gidiyor

Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Pazartesi günü Gazze'deki duruma ilişkin Kahire'de Mısırlı yetkililerle görüşeceği belirtildi.

Katar Dışişleri Bakanı Halit el Attiya da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını şu sözlerle kınadı:

"Filistin halkı artık kuşatmayı kabul etmiyor ve uluslararası toplum görmezden geliyor. Katar, Filistin'deki tehlikeleri takip ediyor. İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırgan tutumunu, özellikle de ölenlerin çoğunun çocuk olduğu Şuacciye'deki saldırıları kınıyoruz."

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban ki-Mun da İsrail'in askeri operasyonuna son vermesi çağrısında bulundu ve "Her iki tarafın da uluslararası insani hukuka saygı göstermeleri talebim yineliyorum. Şiddet şimdi sona ermeli. Dayanışma ve barış yolundayım. Katar ve Katar'ın liderliği, krizin çözümünde İsrail için hayati öneme sahip" diye ekledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de, Gazze'deki duruma ilişkin bir karar taslağını görüşmek üzere yaptığı toplantı sonrası 'Gazze'de artan kayıplardan büyük endişe duyulduğunu' ifade etti.

Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas, Gazze'nin doğusundaki Şuacciye'deki saldırılar ve can kayıpları için "katliam" ifadesini kullandı.

BBC'nin Gazze'den bildiren muhabiri Yolande Knell, binlerce Filistinlinin Şuacciye'yi terk etmeye başladığını söyledi.

83 binden fazla Filistinli göçe zorlandı

İsrail, geçen hafta Perşembe günü kara harekâtına başlayıp Gazze'ye yönelik saldırılarını yoğunlaştırmıştı. BM, Gazze'de evini terk etmek zorunda kalan 83 bin 695 kişinin 61 sığınağa yerleştirildiğini ve rakamın "hızla arttığını" belirtti.

Görgü tanıkları Şuacciye sokaklarında çok sayıda ceset olduğunu ifade etti. Bölgede yardım ulaştırmak için karşılıklı ateşkes anlaşmasına varıldı fakat ateşkes bir saatten kısa sürdü. Taraflar ateşkesin bozulmasından birbirlerini suçladı.

Kurtarma ekiplerinin, ağır bombardıman altında kalan Şuacciye'nin İsrail sınırına üç kilometre mesafedeki doğu bölgesine ulaşamadığı bildirildi.

BBC Arapça'ya konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Şuacciye için "terörün kalesi" ifadesini kullandı ve roketlerin İsrail'e bu bölgeden fırlatıldığını söyledi. Netanyahu, “İsrail ordusunun nüfusun yoğun olduğu bölgelere girmekten başka şansı kalmadığını” ifade etti ve sivillere bölgeleri terk etmeleri uyarısında bulundu.

İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 425'i geçerken 3000'den fazla Filistinli'nin de yaralandığı bildiriliyor. BM ölenlerin çoğunun sivil olduğunu kaydediyor.