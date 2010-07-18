-GAZZE'DE KADINLARA NARGİLE YASAĞI GAZZE (A.A) - 18.07.2010 - Gazze'deki fiili Hamas yönetimi, kafelerde kadınların nargile içmesini yasakladı. Hamas'ın sivil kıyafetli güvenlik görevlileri, kadınların nargile içmesini yasaklayan talimatı Gazze kentindeki kafelere dağıttı. Polis sözcüsü, nargile içmenin dini kurallara aykırı olduğunu ve bunun boşanmalara da yol açtığını iddia etti. Gazze'de kafelerde nargile içmenin hem erkekler, hem de kadınlar arasında yaygın olduğu bildiriliyor. Gazze'nin kontrolünü 2007'de ele geçiren Hamas, daha önce de kadın kuaför salonlarında erkek kuaför çalışmasını yasaklamıştı.