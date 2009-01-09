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Dünya

Gazze'de İsrail'in hedefi olan BM yardımı kesti

Gazze Şeridi'nde çoluk çocuk gözetmeden 700'den fazla kişiyi öldüren İsrail askerleri, şimdi de BM yardım konvoyunu vurdu

09 Ocak 2009 02:00

Gazze Şeridi'nde çoluk çocuk gözetmeden 12 gündür 700'den fazla kişiyi öldüren İsrail askerleri, şimdi de BM flaması taşıyan yardım kamyonunu vurdu. BM de bölgedeki yardım faaliyetlerini askıya aldı. 

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Hamas idaresindeki Gazze Şeridi’ne hedef gözetmeden bomba yağdıran ve üçte biri çocuk olmak üzere 702 kişiyi öldüren, 2 bin 700’den fazlasını da yaralayan İsrail askerleri bu kez de insani trajedi yaşanan bölgede faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler yardım kamyonunu vurdu. Erzak almak üzere Erez sınır kapısına doğru ilerleyen BM yardım konvoyuna ateş açan İsrail askerleri, konvoydaki bir kamyonun sürücüsünü öldürdü.

BM yardım örgütü de bunun üzerine, İsrail'in havadan, denizden ve karadan saldırı düzenlediği Gazze'deki faaliyetlerini askıya aldığını bildirdi. Yardım örgütü, faaliyetlerini askıya alma gerekçesi olarak İsrail güçlerinin yol açtığı tehlikeyi gösterdi.

BM bayrağı da vardı

BM Sözcüsü Abdad Ebu Hasna, saldırının İsrail'in yardım geçişlerine izin vermek için bombardımana ara verdiği sırada olduğunu söyledi.Hasna, BM'nin yardım dağıtımını İsrail'le işbirliği içinde yaptığını hatırlatarak, aracın BM bayrağı ve amblemi taşıdığını belirtti.

İsrail ordusu olayı soruşturduğunu açıkladı.

İsrail'in bir BM okulu yakınındaki saldırısında 30'dan fazla kişi ölmüştü. Bu son olayın BM ile İsrail arasındaki gerilimi artırabileceği belirtiliyor.

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