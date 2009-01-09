Gazze'de İsrail'in hedefi olan BM yardımı kesti

BM bayrağı da vardı



Hamas idaresindeki Gazze Şeridi’ne hedef gözetmeden bomba yağdıran ve üçte biri çocuk olmak üzere 702 kişiyi öldüren, 2 bin 700’den fazlasını da yaralayan İsrail askerleri bu kez de insani trajedi yaşanan bölgede faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler yardım kamyonunu vurdu. Erzak almak üzere Erez sınır kapısına doğru ilerleyen BM yardım konvoyuna ateş açan İsrail askerleri, konvoydaki bir kamyonun sürücüsünü öldürdü.BM yardım örgütü de bunun üzerine, İsrail'in havadan, denizden ve karadan saldırı düzenlediği Gazze'deki faaliyetlerini askıya aldığını bildirdi. Yardım örgütü, faaliyetlerini askıya alma gerekçesi olarak İsrail güçlerinin yol açtığı tehlikeyi gösterdi.BM Sözcüsü Abdad Ebu Hasna, saldırının İsrail'in yardım geçişlerine izin vermek için bombardımana ara verdiği sırada olduğunu söyledi.Hasna, BM'nin yardım dağıtımını İsrail'le işbirliği içinde yaptığını hatırlatarak, aracın BM bayrağı ve amblemi taşıdığını belirtti.İsrail ordusu olayı soruşturduğunu açıkladı.İsrail'in bir BM okulu yakınındaki saldırısında 30'dan fazla kişi ölmüştü. Bu son olayın BM ile İsrail arasındaki gerilimi artırabileceği belirtiliyor.