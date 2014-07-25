Gazze’de İsrail saldırılarına karşı direnen başka örgütler de var

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları aralıksız devam ediyor. Yaklaşık yirmi gündür süren saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 800’den fazla Filistinli yaşamını yitirdi. İsrailBaşbakanı Benjamin Netanyahu saldırıları “Terör örgütü Hamas’a karşı savaş” söylemiyle meşrulaştırmaya çalışıyor. Filistin halkına karşı gerçekleştirdiği katliama kılıf uydurmaya çalışan Netanyahu’nun söylemlerinin aksine Gazze’de İsrail saldırılarına karşı direnen birçok örgüt var.

İbrahim Varlı’nın Birgün’de yer alan haberine göre, Akdeniz sahiline sıkıştırılmış 1,5 milyonluk bu küçük “şehir devlet”te Marksist direniş örgütlerinden Selefi gruplara kadar birçok örgüt savaşıyor. Gazze’de yaşananlar İsrail-Hamas savaşından ibaret değil. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bünyesinde yer alan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi’nden (FHKC) El Fetih’e, Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi’nden (FDKC) İslami Cihad’a kadar birçok örgütün silahlı kanadı haftalardır İsrail ordu birliklerine ciddi darbeler vuruyor.

Filistin davasının sol ve sağ kanatları

İrili ufaklı bazı gruplar dışında tutulursa, direnişe aktif şekilde katılan, ikisi İslamcı beş büyük örgüt var Gazze’de. Yaser Arafat’ın kurduğu El Fetih, George Habbaş’ın kurduğu Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ile Nayef Havatme’nin kurduğu Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi Filistin ulusal hareketi çerçevesinde mücadele veren çok sayıdaki örgütü bir çatı altında toplamak amacıyla 1964 yılında kurulan Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bünyesinde yer alıyor. Bu örgütler Filistin davasının sol kanadını Hamas ve İslami Cihad gibi örgütler ise İslamcı sağ kanadını oluşturuyor.

Zulme karşı ortak hareket ediyorlar

Filistinli örgütler daha önceki saldırılarından farklı olarak ilk kez İsrail’e karşı bu kadar ortak hareket ediyorlar. Hamas, Cihad ve FHKC ortak hareket ediyor. Hizbullah’ın öğrettiği taktikleri uygulayan Filistinli örgütler son savaştan sonra direnişi tamamen yeraltına indirdi. Kazılan yüzlerce tünelle roket fırlatma rampalarını gizledi. Tünellerden açılan gözler roketlerin yeraltından fırlatılmasına imkân verirken yerinin saptanmasını da zorlaştırıyor. İsrail sınırlarına kadar uzanan bu tüneller sayesinde atış menzili de genişledi. Filistinliler tüneller sayesinde İsrail’in karadan ilerlemesine engel oluyor. Erez, Sofa, Şicaiyye ve Ayn el Salise’de İsrail sınırına geçip arkadan çevirme yapan Filistinliler, İsrail ordusuna ağır kayıplar verdirtti. İran, Suriye ve Lübnan Hizbullahı’ndan silah eğitimi alan Filistinli örgütler 2008’deki savaştan sonra kendi silahlarını üretmeye başladı. Hamas seri üretim yapabilecek duruma ulaştı.