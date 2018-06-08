Gazze'de İsrail askerleri sert müdahale etti; 4 Filistinli hayatını kaybetti, 100 kişi yaralandı

Ramazan ayının son cuma günü, İsrail askerlerinin Gazze sınırında "Milyonluk Kudüs" gösterisi düzenleyen Filistinlilere müdahalesi sonucu 100 Filistinli yaralandı, 4 kişi hayatını kaybetti. Reuters haber ajansı tarafından paylaşılan bir görüntüde bir gencin yüzüne isabet eden gaz bombası genci ağır yaraladı.

Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nün 11. cumasında Gazze’nin İsrail sınırında toplanan binlerce Filistinli, topraklarından sürülen Filistinlilere geri dönüş hakkı verilmesi için gösteri yaptı.

İsrail askerleri göstericilerin üzerine yoğun bir şekilde göz yaşartıcı gaz bombası attı. Olaylarda 4 kişi hayatını kaybetti.

Yaklaşık 100 Filistinli atılan gaz bombalarından yaralanarak, solunum rahatsızlığı yaşadı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada sınırdaki gösterilerde aralarında gazdan etkilenenlerin de olduğu 100 kişinin yaralandığını belirtti.

Kudra, diğer yaralanmaların türüne ilişkin ise detay vermedi.

Öte yandan Kudra, İsrail askerlerinin Han Yunus kentinin doğu sınırında yaralananlara müdahale için bölgede bulunan ambulansları da hedef aldığını aktardı.

Kudra, Filistin Kızılayına bağlı ambulansların göz yaşartıcı gazlarla hedef alındığını kaydetti.