Gazze'de içme suyuna 'dışkı karışıyor'

Uluslararası yardım kuruluşarı Save the Children (Çocukları Kurtarın) ve Medical Aid for Palestinians (Filistinlilere Tıbbi Yardım) yayımladıkları bir raporla Gazze’deki içme suyuna insan dışkısı ve gübre karıştığını duyurdu.

Raporda, ishal hastalığı nedeniyle tedavi gören Filistinli çocuklarının sayısının son beş yılda ikiye katlandığı belirtildi.

Yardım kuruluşları, İsrail’in beş yıldır uyguladığı abluka nedeniyle bölgeye tıbbi malzeme yardımı yapılamadığını ifade etti.

Raporda, ablukanın “tamamen” kaldırılması çağrısı yapıldı.

Araştırmaya göre, Gazze’nin ana içme suyunda yüksek oranda nitrat ve diğer atık izlerine rastlandı.

Nitratın gübre ve dışkılarda bulunduğu hatırlatılan raporda, ishal vakalarındaki artış nitrat seviyesinin yüksek olmasına bağlandı.

Yardım kuruluşları, içme suyunun kirlenmesinden ablukanın yanı sıra bölgeye yapılan yatırımların yetersizliğini sorumlu tuttu.

Raporda, ailelerin yöneldiği özel su kaynaklarının da temiz olmadığına dikkat çekilirken Gazze’nin kanalizasyon sisteminin “tamamen paramparça” olduğu belirtildi.

BBC’nin Kudüs muhabiri Wyre Davies’e göre, İsrail ablukanın son dönemde hafifletildiğini savunuyor.

İsrail, inşaat malzemelerinin geçişinin sağlandığını söylüyor.

Ancak rapor, bunun yeterli olmadığını ifade ediyor.

Raporda, “İsrail, Gazzeli çocukların sağlığı, Filistin halkının ve malzemelerin serbest geçişinin sağlanması için ablukayı derhal tamamen kaldırmalıdır” dendi.

Yardım kuruluşları, uluslararası toplumun ve Filistinli yetkililerin de harekete geçmesini istedi.