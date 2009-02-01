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Dünya

Gazze'de 'Erdoğan'lı kupalar 20 liraya satışta

Erdoğan'ın Davos'taki tepkisinden sonra Gazze'de dükkanlar üzerinde Başbakan Erdoğan'ın resmi bulunan kupalar satıyor

01 Şubat 2009 02:00

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos'taki oturumda sergilediği tutumdan sonra Gazze'de bazı dükkan sahipleri, üzerinde Başbakan Erdoğan'ın resmi bulunan kupaları satışa sundu.

Gazze kent merkezindeki "Arafat" adlı hediyelik eşya dükkanının sahibi 30 yaşındaki Tarık Ebu Deyya, Davos'taki gelişmeden sonra dün üzerinde Erdoğan'ın resmi bulunan 50 kupa yaptırdığını, bugün elinde sadece 2 kupa kaldığını belirtti.

Tanesi 20 lira

Kupaların tanesini 50 şekele (20 TL) sattığını ve satışlardan çok memnun olduğunu söyleyen Ebu Deyya, yarın 50 kupa daha yaptıracağını kaydetti.

Ebu Deyya, iki yanına Filistin ve Türk bayrakları işlenmiş ve Kudüs'teki El Aksa camisinin resmi bulunan Filistin şallarını da satıyor.

Dükkanının önüne Filistin'in efsanevi lideri Yaser Arafat'ın resminin tam karşısına Erdoğan'ın da büyük boy resmini koyan Ebu Deyya, Türkiye ve Türkleri çok sevdiğini ifade etti. Gazze'nin bir başka caddesinde Ebu Deyya'nın babası da dükkanını Türk bayraklarıyla süsledi.

Türkücüden özel CD

Öte yandan Filistin'de kahramanlık türküleri söyleyen 30 yaşındaki Eyüp İslam Başbakan Erdoğan'a sevgisini göstermek için bir şarkı besteleyip CD hazırladı.

CD'leri çoğaltıp herkese ücretsiz dağıttığını söyleyen Eyüp İslam, şarkısının sonunda Arap liderlerine "Araplar siz hala uyuyorsunuz, Erdoğan'a bakın" diye sesleniyor.

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