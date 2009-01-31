Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos'taki Gazze panelinde İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile yaşadığı gerginliğin ardından bugün Gazze'de Erdoğan'a destek mitingi yapılıyor.



Gazzeli'ler Cuma namazı sonrasında Erdoğan için destek için sokaklara aktı. Cuma namazı hutbesinde Türkiye ve Erdoğan'a destek verilmesi istendi.



Filistinlilerin elinde Türkiye ve Hamas bayrakları dalgalanıyor. Bir yandan da Erdoğan'ın fotoğrafları görülüyor. Tekbir sesleriyle kalabalık büyüyor.



Kürsüye çıkan bir Türk'ün ateşli konuşması kalabalığı hareketlendirdi. İşte o konuşma:



" Zaferimiz mübarek olsun. Bundan 3-4 sene önce Hamas’a terörist diyorlardı. Bugün İsrail’e terörist diyoruz, Amerika’ya terörist diyoruz, İngiltere’ye terörist diyoruz. Yahudiler, çocuklarımızı ve kadınlarımızı öldürürken diyorlardı ki: “Muhammed öldü kızları kaldı" Biz buradayız. Türkiye’deyiz, Mısır’dayız, Suriye’deyiz, heryerdeyiz.



Onların bombaları var. Nükleer silahları var. Kimyasal silahları var. Ama bizim yüreğimiz var, cesaretimiz var. Allah’tan başkasından korkmamamız var. Size şunu söyleyeyim. Eğer bu ateşkes olmasaydı. İstanbul Ankara Diyarbakır tüm Türkiye Gazze’deydik.



Ey cennetin çocukları size sesleniyorum. Yalnız değilsiniz, biz sizi çok seviyoruz. Şimdi sıra ambargonun kaldırılmasına geldi. Ben buradan tüm İslam dünyasının liderlerine sesleniyorum. Tüm halklarına sesleniyorum. Filistin’in yanında olmayan tahtlar sallanacaktır. Dün gece dünyada her şey artık İslam’ın lehine döndü. Bütün liderler Tayyip Erdoğan gibi olsun isteyecek bütün insan halkları. Son olarak şunu söyleyeyim. Allah’ın koruduğu meleklerin yardım ettiği Filistinli kardeşlerim, elimizden gelse sizi alır İstanbul’a götürürüz, oradan buraya gelip o bombaların altında bizler gireriz. Bütün Türkiye halkı, bütün insanlık bunu söyledi. Şimdi ellerinizi kaldırın ve tekrar edin. “Düşmanım bana ne yapabilir ki. Ben cenneti yüreğimde taşıyorum. Sürgün edilmem seyahat, hapsedilmem halvet, öldürülmem ise şahadettir.



Yüreğimiz sizinle beraber. Biz zalime karşıyız. Zulmü kim işlerse ona karşıyız. Hepinizi Allah’a emanet ediyorum."

