Gazze'de El Fetih'in kutlamalarına yüz binler katıldı

Gazze’de yönetimi elinde bulunduran Hamas, El Fetih’in 48'inci kuruluş yıldönümü kutlamalarının Gazze'de yapılmasına izin verdi. Gazze'deki gösterilere yüz binlerce kişi katıldı.

Gazze'de yapılan gösterilere yüz binlerce kişi katıldı. Kutlamalarda örgütün üst düzey yetkilileri de hazır bulundu. El Fetih lideri Mahmud Abbas ise yönetimin merkezinin bulunduğu Batı Şeria'da kalmayı tercih etti. Ramallah'tan Filistin halkına seslenen Abbas, “Zafer yakındır ve biz bu zaferi çok yakın bir gelecekte Gazze'de karşılayacağız” şeklinde konuştu. El Fetih yetkililerinden Selim El Saray da “Bu kalabalık Abbas'a verilen desteğin bir göstergesidir ve El Fetih'in hâlâ ön saflarda mücadele ettiğini ortaya koymaktadır” dedi.



'Ulusal birliğin oluşması yönünde bir adım'



Hamas yetkilileri de kutlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Hamas sözcüsü Sami Ebu Zuhri, “Gösteriye bu kadar yoğun katılımın olması El Fetih için olduğu kadar Hamas için de bir başarıdır” dedi.

Sözcü, oluşan olumlu havanın ulusal birliğin oluşması yönünde bir adım olduğunu kaydetti. Gazze Şeridi'ni 2007 yılından bu yana kontrolü altında bulunduran Hamas, El Fetih'ten farklı olarak İsrail'i tanımayı reddediyor ve silahlı mücadele yürütüyor. İki örgüt arasında uzlaşma sağlanması yönündeki çabalar bugüne kadar sonuçsuz kaldı.

DW