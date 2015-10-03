Gazze'de eğitim



Gazze şehrinde El Mamoniya Okulu'nun avlusundaki öğrenciler Bo Schack'ı selamlıyor. Danimarkalı Schack, Birleşmiş Milletler ve Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) yöneticiliğini bir kaç hafta önce üstlendi. Ajans, Gazze kentindeki bu okulla birlikte çevredeki 250 kadar okulun idaresini üstlenmiş durumda.

"Burada kendinizi biraz iyimser hissetmek istediğinizde, en iyisi bir okula gitmek. Özellikle de kız okullarına " diye konuşan Schak öğrencilerle iyi bir ilişki kurmuş.

Gerçekten de birçok öğrenci Danimarkalı direktörün etrafını sarıp minnet dolu sözler ediyor. 250 bin kadar çocuğun devam ettiği bu okulların bir yığın sorunu var. Yazın maddi imkânsızlıklar nedeniyle okulların açılması bile tehlikeye düşmüştü. Son Gazze Savaşı nedeniyle çoğu Filistinli evlerinden olmuş, okullara sığınmıştı. Halen okullarda evsizler kalıyor. Bu yüzden sınıflar çok kalabalık. Aşırı sıcakta insanlar boğulacak gibi oluyor.

Schack okullardaki durumu, "Duyduğuma göre bazı sınıflarda 40 ya da 45 öğrenci bulunuyor" sözleriyle açıklarken, alacakları önlemlerle ilgili de yakında yeni öğretmenler atayacaklarını belirtiyor. Hedeflerinin ise sınıflarda ortalama öğrenci sayısını 39,5'e düşürmek olduğunu vurguluyor.

Birleşmiş Milletler bünyesindeki ajans için eğitim ilk hedef. Gazze'de ajansa bağlı okulların olmaması düşünülemez bile. İsrail'in 1948'de devlet olarak ilan edilmesiyle topraklarından sürülen 900 bin Filistinli için kurulan Birleşmiş Milletler ve Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı 4 milyon 600 bin kişiye yardım ediyor. Üstelik mülteciler günümüzde sadece Gazze'de değil, Ürdün, Suriye ve Lübnan'da da yaşıyorlar. Mülteci olarak başka ülkelere sığınan Filistinliler yoksulluk çekiyorlar. Ajans un, pirinç, yağ gibi gıda maddeleri yardımında bulunuyor.

Altı yılda üç savaş

Altı yılda üç savaşı birden yaşayan Gazze'deki Filistinliler bu olumsuzluklar nedeniyle sürekli fakirleştiler. Birçoğu için İsrail ve Mısır sınırları kapalı. İş yok. Özellikle genç Gazzeliler Avrupa'ya kaçabilmenin yollarını arıyorlar. Schack bölge halkının bu koşullar altında bile iyimser olmaya çalıştığını belirterek sözlerine şöyle devam ediyor:

"Buradaki insanlar bize, Birleşmiş Milletler ve Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın açıkça sağlık, okul ve meslek eğitimi konusunda öncelikle ilgilenmesi gerektiğini söylüyor. Şu anda bir Call Center kurma projesi üzerine çalışıyoruz. Böylece bir iş imkanı sunabileceğiz. Bu projeyi bölge insanı destekliyor çünkü dışarıdan gelenlere göre buranın halkı daha uzun vadeli düşünüyor."

Bo Schack kız öğrencilere ajansın bölgede ihtiyaç olduğu sürece çalışmalarını sürdüreceğini taahhüt ediyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon da bir kaç hafta önce yaptığı açıklamada Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın 65 yıldır çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, ajansı Gazze için can simidi olarak gördüğünü ifade etmişti.

İyi misiniz sorusuna 42 birinci sınıf öğrencisi bir ağızdan, 'Evet, Allaha şükür' diye yanıt veriyor. Şimdilik çocukların morali yerinde.