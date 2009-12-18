Gazze'de domuz gribinden 10 kişi daha hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'nde domuz gribinden 10 kişi yaşamını yitirirken vaka sayısı 107'ye yükseldi.



Gazze Şeridi'nde domuz gribi vakalarının 107'ye çıktığı bildirildi. Hastalığa neden olan A/H1N1 virüsünün son birkaç haftada bölgede hızla yayıldığı belirtildi.



Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 107'ye çıktığı, 70 hastanın iyileştiği, ölenlerin sayısının 10'a yükseldiği belirtildi.



Bakanlığın elinde 6 bin doz aşının bulunduğu kaydedildi. İsrail, daha önce bölgeye 10 bin doz aşı gönderdiğini bildirmişti.

