Gazze'de çocuklar morgda yer kalmadığı için dondurma dolabına konuyor

Gazze'deki İsrail saldırılarında katledilen çocuklar morglarda yer kalmadığı için dondurma dolaplarına koyuluyor. Gazzeliler öldürülen yakınlarını defnedecek yer bulmakta da zorlanıyor.

Al Jazeera'da yer alan habere göre İsrail saldırılarında öldürülen ve morglarda yer olmadığı için defnedilemeyen cansız bedenler dondurma dolaplarında bekletiliyor.

Gazze'deki saldırılarda yakınlarını kaybeden Filistinliler, yer kalmadığı için cenazeleri defnetmekte zorlanıyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) son raporuna göre 8 Temmuz- 4 Ağustos tarihleri arasında en 392 çocuk öldürüldü.

Rapora göre toplam ölü ve yaralı sayısının üçte biri çocuklardan oluşuyor.

En fazla çocuğun öldüğü ve yaralandığı bölge ise güneydeki Han Yunus oldu.

İsrail’in Gazze’ye düzenldiği saldırılarda şu ana kadar 1960 kişi öldürüldü.

Uluslararası Gazze’yi İmar Komisyonu’na göre, İsrail saldırılarında Gazze'de bulunan 30 bin 960 evin yanı sıra çok sayıda hastane, cami ve okul yıkıldı.

İsraiil ordusu evlerin dışında Gazze'nin medeniyetini taşıyan yapıları da hedef alıyor. Saldırılarda hastane, okul, camii ve üniversiteler birçok defa saldırıya uğradı.

Komisyon'un açıkladığı rakamlara göre, saldırıların başlamasından bu yana Gazze'de 13 hastane, 175 okul ve 162 cami hedef alındı. Vurulan camilerden ise 72'si tamamen yıkıldı.

Gazze'de ölenler hakkında her gün istatiksel veriler paylaşılsa da ölenlerin hepsinin bir ismi, hikayesi var. Al Jazeera saldırıların başladığı günden bu yana ölenlerin isimlerini paylaşıyor.

Uluslararası Gazze'yi İmar Komisyonu, 9 Mart 2009’da Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Arap ve İslam dünyasından çeşitli sendika ve derneklerin bir araya gelerek kurdukları bir yardım kuruluşu.

Sloganı ‘Gazze’nin imarı için el ele’. Temel hedefleri Gazze’nin imarı için yardım toplamak ve çalışmalar yapmak.