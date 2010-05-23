Gazze'de çocuk kampına silahlı saldırı

T24 - BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA) Gazze kenti sahilinde çocuklar için hazırladığı yaz kampı, 30 kadar maskeli ve silahlı kişinin saldırısına uğradı ve ateşe verildi.





Gazze'deki UNRWA Başkanı John Ging, yaptığı açıklamada, "çocukların mutlululuğunu engellemeye yönelik, aşırı uçlarla bağlantılı" olduğunu belirttiği saldırıyı kınadı.





Yakılan tesisin, UNRWA'nın yaklaşık 250 bin çocuğa "yaz oyunları" adı altında hizmet vermeyi öngören programı kapsamında, inşaat halindeki 35 tesisten biri olduğunu ifade eden Ging, UNRWA'nın bu tür tehditlerle korkutulamayacağını belirtti ve Gazzeli çocuklar ve ailelerine kampın yeniden inşa edileceği sözü verdi.





Gazze sahilinin batısındaki tesisi basan maskeli ve silahlı kişilerin, tesisin bekçisini bağlayarak, içinde çocukların kamp malzemesi bulunan çadırları ateşe verdikleri ifade edildi.





Kampı ateşe verenlerden birinin bekçinin cebine bıraktığı mektupta, UNRWA Başkanı John Ging ile birlikte diğer iki UNRWA görevlisini ölümle tehdit ettikleri belirtildi.





Öte yandan Hamas hükümeti, UNRWA kampına yapılan saldırıyı kınadı ve saldırganların yakalanacağı sözünü verdi.