Gazze'de bu yıl Ramazan başka yaşanacak

T24 - İsrail’in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kısmen hafifletmesi, bölgedeki dükkânların Ramazan için özel ürünler sunmasına imkân verdi. Gazze'de Ramazan uzun bir süreden sonra bu yıl farklı yaşanacak.

Şekerlemelerden, süt ürünlerinden, turşulardan, hurmalardan ve abur cuburlardan oluşan renkli sıralar, Gazze’de geçtiğimiz yıl neredeyse boş kalan pazar tezgâhlarını ve büyük marketlerin raflarını dolduruyor. Tüccar Muhammed El-Helw, “Geçen yıl kendi üretimim dışında hiç zeytin yoktu. Bu yıl ise Batı Şeria’dan gelen zeytinlerimiz var” dedi.







Ramazan’da her akşam iftar saati geldiğinde Müslümanların sofralarında hurma, pilav, et ve tatlılardan oluşan bir şölen yaşanıyor. Geçmiş yıllarda bu sofrayı oluşturan ürünlerin Gazze’ye ulaşması hiç kolay değildi.



Gazze’nin 1.5 milyonluk nüfusu her gün İsrail’den kamyonlarla getirilen Birleşmiş Milletler (BM) gıda yardımıyla hayatını sürdürüyor. Ancak, Mayıs ayı sonunda Gazze ablukasını kırmaya çalışan Türk gemisine yapılan İsrail baskınında dokuz Türk’ün öldürülmesinin ardından, İsrail’in maruz kaldığı uluslararası baskı ablukanın hafifletilmesini sağladı.







İsrail’in 3 bin kalem ürün üzerindeki ablukasının sürmesine rağmen, elektronik aletler, sağlık ve tıbbi malzemeler, hafif içecekler ve paketlenmiş yiyecekler Gazze’ye akmaya başladı.

Satın alma gücü sorunu

Yasaklanmış malzemeler arasında beton ve çelik başta geliyor. İsrail’in bu malzemeleri yasaklama gerekçesi Hamas militanlarının kendilerine sığınak yapmasını önlemek. BM ise bu yasağın 2009’da düzenlenen askeri harekâtta yok olan ev ve fabrikaların tekrar inşa edilmesini engellediğini, ithalat yasağı da uygulanan şehirde işsizliğin şu an yüzde 40’ın üzerinde olduğunu belirtti.

Dükkânı müşterilerin akınına uğrayan Helw, “Gazze piyasasındaki ürünler bollaştı ama işsizlik sürüyor” dedi. Ancak Gazzelilerin tek sorunu parasızlık değil. Aynı zamanda şehirde büyük bir elektrik sıkıntısı yaşanıyor. Sürekli kesilen elektrikler dükkan sahiplerinin dondurucudaki malları için endişelenmesine neden olurken taze gıda ticareti yapan tüccarlar yaz sıcaklarında stoklarının çürümesinden korkuyor.







Gazze’de Ramazan alışverişine çıkan halk birçoğu İsrail’de üretilen egzotik etiketler ve bir süredir göremedikleri markalara ait ürünlere yöneliyor. Raflar çeşit çeşit hurmalarla dolu. Alkolün yasak olduğu şehirde geçtiğimiz yıl bulunan hafif içecekler, Mısır’dan tüneller aracılığıyla getirilen yerel markalardı. Bu yıl ise Gazze’nin tercih seçeneği bol.







Bir başka dükkân sahibi Raed Helles, sınırdan geçişlerin başlamasıyla birlikte rekabet piyasasının oluştuğunu ve fiyatların düştüğünü belirtti. Filistinlileri sevindiren bir diğer konu ise aşırı sıcakların birkaç gün içinde tekrar normale dönecek olması.







Yaz sıcağında tüm gün oruç tutmak yeterince zor olduğu gibi, Filistinli yetkililerle yaşanan bir tartışma İsrail’e ödenmesi gereken elektrik faturasını halen ödenmemesine neden oldu.