Gazze'de bombalı saldırı: 1 ölü

Gazze Şeridi'nde meydana gelen bir patlamada, ilk bilgilere göre 1 kişi öldü.



Hastane yetkilileri, bu gece Gazze kentindeki bir kahvede bomba patladığını, 1 kişinin öldüğü saldırıda, 6 kişinin de yaralandığını söylediler.



Bombalı saldırının kaynağı henüz bilinmiyor. İsrail ordusu, patlamanın olduğu bölgede bir operasyonları olmadığını açıklarken, bunun Filistinliler arasında bir iç çatışma da olabileceği belirtiliyor.

İsrail askerleri, bugün Gazze sınırından sızmaya çalıştığı ve el bombası taşıdığı öne sürülen bir Filistinli'yi öldürmüşlerdi.

