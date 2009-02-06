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Dünya

Gazze'de bombalı saldırı: 1 ölü

Gazze'de bir kahvede bomba patladı, bir kişi öldü, 6 kişi de yaralandı

06 Şubat 2009 02:00

Gazze Şeridi'nde meydana gelen bir patlamada, ilk bilgilere göre 1 kişi öldü.

Hastane yetkilileri, bu gece Gazze kentindeki bir kahvede bomba patladığını, 1 kişinin öldüğü saldırıda, 6 kişinin de yaralandığını söylediler.

Bombalı saldırının kaynağı henüz bilinmiyor. İsrail ordusu, patlamanın olduğu bölgede bir operasyonları olmadığını açıklarken, bunun Filistinliler arasında bir iç çatışma da olabileceği belirtiliyor.
İsrail askerleri, bugün Gazze sınırından sızmaya çalıştığı ve el bombası taşıdığı öne sürülen bir Filistinli'yi öldürmüşlerdi.

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