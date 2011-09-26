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Dünya

Gazze'de BM'nin uygulamaları protesto edildi GAZZE (A.A)

26 Eylül 2011 14:57

-Gazze'de BM'nin uygulamaları protesto edildi GAZZE (A.A) - 26.09.2011 - Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler, görevini yapmadığı gerekçesiyle Birleşmiş Milletler'i (BM) protesto etti. BM binasının önünde çadır kuran ve açıklama yapan Gazzeliler, yardım için bölgeye gelen BM'nin son dönemdeki bazı uygulamalarına tepki gösterdi. Halk Derneği Başkanı ve BM memuru Muin Mediras, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haksız uygulamaları protesto etmek için toplandıklarını belirterek, "BM, buraya yardım etmek için geldi. Ancak şimdi bu görevini tam yapmıyor. BM'nin mültecilere karşı son dönemdeki uygulamalarından endişeliyiz" dedi. Mediras ayrıca, BM yetkililerinin hiçbir suçu olmadığı halde bir öğretmenin görevine son verdiğini, bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. Protesto sonrası dağıtılan bildiride, "BM, yıllardır Filistinli mültecilere yardım ediyor. Ancak birkaç yıl önce Gazze'de inşaat yapımı durdu. Sağlık yardımları çok azaldı. Temel ihtiyaç malzemeleri daha az dağıtılıyor. BM'de çalışan memurlar sebepsiz yere işten çıkarılıyor. Son olarak daha fazla hak talep etmek için gösteriye katılan bir öğretmenin görevine son verildi" ifadeleri yer aldı.

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