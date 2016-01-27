Gazze'de tünel çökmesi sonucu Hamas üyesi 8 kişi kayboldu

İsrail'in Filistin'e uyguladığı ambargo sebebiyle Gazze'de açılan tünellerden birinin çökmesi sonucu sekiz Hamas mensubunun kaybolduğu açıklandı.

Radikal'in haberine göre Gazze’nin kuzeyinde bir tünelin, şiddetli yağış ve sel nedeniyle çökmesi sonucu sekiz Hamas mensubunun kaybolduğu açıklandı. Cebaliye’de bulunan tünelin, birkaç gün süren yağışın ardından çöktüğü belirtildi.

AFP’nin haberine göre, ismini vermek istemeyen bir güvenlik kaynağı, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Direniş tüneli, hava ve sel nedeniyle dün akşam çöktü. İçeride 11 direnişçi vardı. Üçü olayın ardından ilk saatte kaçtı, ancak sekiz kişiyi arama çalışmaları sürüyor” ifadesini kullandı.