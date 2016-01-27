T24 LogoT24 Logo
Dünya

Gazze'de tünel çökmesi sonucu Hamas üyesi 8 kişi kayboldu

Tünelin sel nedeniyle çöktüğü belirtildi

27 Ocak 2016 18:53

İsrail'in Filistin'e uyguladığı ambargo sebebiyle Gazze'de açılan tünellerden birinin çökmesi sonucu sekiz Hamas mensubunun kaybolduğu açıklandı.

Radikal'in haberine göre Gazze’nin kuzeyinde bir tünelin, şiddetli yağış ve sel nedeniyle çökmesi sonucu sekiz Hamas mensubunun kaybolduğu açıklandı. Cebaliye’de bulunan tünelin, birkaç gün süren yağışın ardından çöktüğü belirtildi.

AFP’nin haberine göre, ismini vermek istemeyen bir güvenlik kaynağı, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Direniş tüneli, hava ve sel nedeniyle dün akşam çöktü. İçeride 11 direnişçi vardı. Üçü olayın ardından ilk saatte kaçtı, ancak sekiz kişiyi arama çalışmaları sürüyor” ifadesini kullandı.

ETİKETLER

gazzetünelisrailafpfilistinhamasdünya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24