Gazze'de bebek ölümlerinde artış



Birleşmiş Milletler ve Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) ve Birleşmiş Milletler'in ortak raporuna göre, Gazze Şeridi'nde bebek ölümlerinde yeniden artış meydana geldi.

Bebek ölümleri arttı

Raporda, 1960 yılında bir yaşın altındaki her bin bebekten 127'sinin hayatını kaybettiğine dikkat çekildi. Rapora göre, yıllar içerisinde bu oran düzenli bir düşüş eğilimi sergileyerek, 2008 yılında binde 20,2'ye kadar geriledi. 2013 yılı verilerine göre ise bölgede bir yaşın altındaki bebek ölüm oranı ani bir biçimde yeniden yükselerek binde 22,4'e çıktı.

Raporda 2008 yılında bin bebekten 12'sinin doğumdan hemen sonraki dört hafta içinde öldüğü, 2013 yılında ise bu oranın 20,3'e yükseldiği belirtildi.

UNRWA Sağlık Programı Direktörü Akihiro Seita bebek ölümlerindeki bu ani artışa başka hiçbir Ortadoğu ülkesinde rastlanmadığına dikkat çekti. Seita'ya göre bu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ambargonun sonuçlarından biri. Zira 2006'dan bu yana abluka altında bulunan Gazze Şeridi'nde sağlık hizmetleri de ambargodan olumsuz etkileniyor. Burada yaşayan halkın yaklaşık yüzde 45'ini 14 yaş altı çocuklar oluşturuyor.