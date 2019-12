'Gazze'de ateşkese saatler kaldı' iddiası

İsrail ile Gazze Şeridi'ndeki fiili Hamas yönetimi arasında Mısır'ın arabuluculuğunda bir ateşkese varılmasına yönelik çalışmalarda önemli bir gelişme sağlandığı ve ateşkese "saatler kaldığı" öne sürüldü.



Yedioth Ahranot gazetesinin haber sitesi Ynet, bir Hamaslı kaynağa dayanarak, "bu gece her dakikanın ateşkes için bir başlangıç olabileceğini" belirtti. Hamas'a yakın Halk Direniş Komiteleri'nden bir kaynak da grubun Kahire'den "resmi ateşkesin çok yakın" olduğu yolunda bir duyuru aldığını ifade etti.



Olursa 18 aylık olacak



İki taraf arasındaki ateşkesin 18 aylık bir süreyi kapsayacağı belirtilirken, adı verilmeyen Hamaslı kaynak, kaçırılan İsrailli asker Gilad Şalit'in serbest bırakılması ile ilgili bir soruya "her konu ve alanda gelişme sağlandığını" söylemekle yetindi ve başka ayrıntı vermedi.



Öte yandan, daha önce de Gilad Şalit karşılığında serbest bırakılacaklar arasında ismi geçen, Batı Şeria'daki önde gelen El Fetih Tanzim grubu liderlerinden Mervan Barguti'nin avukatı, İsrail'in Kanal 10 televizyonuna yaptığı açıklamada, "Barguti'nin pek yakında serbest kalacağını" söyledi.



Kudüs'ten henüz teyit yok



Kudüs'teki siyasi yetkililer ise henüz gelişmeleri tam doğrulamıyorlar. Bu konuda bir yetkili, "Süreç karmaşıktır. Bu ve benzeri açıklamaların temeli yoktur" derken, İsrail Başbakanı Ehud Olmert de, Kudüs'te, önde gelen Amerikalı Yahudi örgütlerinin katıldığı bir toplantıda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gilat Şalit serbest bırakılıncaya kadar Gazze ile arasındaki sınır geçişlerini açmayacağını ve insani yardımların da Gazze'ye transferine izin vermeyeceğini ifade etti.



Olmert, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tzipi Livni ile Savunma Bakanı ve İşçi partisi lideri Ehud Barak arasında bugün yapılan toplantıda da "Şalit'in serbest kalmasının ilk öncelik olduğu" vurgulanarak, bu konuda her üç liderin mutabakata varması ve hükümete sunulmak üzere bir öneri hazırlama kararı almaları, ateşkes ve Şalit'le ilgili gelişmelerde bir hızlanma olduğunun göstergesi olarak yorumlanıyor.



Başbakan Olmert, Livni ve Barak üçlüsünün, öneriyi formüle etmek üzere yeniden bir toplantı yapacakları ve muhtemelen Çarşamba günü yapılacak kabine toplantısının onayına getirileceği de belirtiliyor.



Olmert'in Başbakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada da İsrail'in kaçırılan askeri serbest bırakılmadan herhangi bir ateşkes anlaşması ve sınır geçişlerinin açılmasında mutabık olmadığının altı çizilmişti.



Olmert'in ayrıca, bugünkü kabine toplantısında, Hamas'la bir ateşkes anlaşmasına varılmadan önce, seçimden ikinci parti olarak çıkan, ancak parlamentodaki sağ partilerin çoğunlukta bulunması nedeniyle, Cumhurbaşkanı Şimon Peres tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmesi beklenen Likud Lideri Binyamin Netanyahu ile de görüşerek, gelişmeleri ve bu konuda alınan kararlarla ilgili bilgi vereceğini söylediği de bildiriliyor.



Hamas ise Şalit karşılığında bırakılmasını istediği ve Mısır tarafı aracılığıyla sunduğu 1000 kişilik Filistinli tutukluyu kapsayan listede bir pazarlık olmayacağını, iki taraf arasındaki sınır geçişleri açılmadan Şalit'in serbest bırakılmayacağını söylüyor. (AA)