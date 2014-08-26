Gazze'de ateşkes bilmecesi



İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında pazartesi günü en az 9 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı yetkilileri, saldırılardan birinin Gazze'deki bir otomobili hedef aldığını ve otomobildeki üç kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail ordusunun bir sözcüsü Tel Aviv'de yaptığı açıklamada, gece saatlerinden bu yana Gazze'deki 60 hedefin vurulduğunu belirtti. Filistin tarafından ise İsrail'e 100'ün üzerinde roket atıldığı bildiriliyor.

Karşılıklı saldırılar sürerken İsrail basını, Filistin tarafıyla yeni bir ateşkes sağlama ihtimali olduğuna dair haberlere yer veriyor. Henüz resmi olarak teyit edilmeyen ve güvenlik çevrelerine dayandırılan haberlerde, Mısır'ın pazartesi akşam saatlerinde bir aylık bir ateşkes sağlandığını duyurabileceğine yer veriliyor.

İsrail basınında yer alan haberlerde, dolaylı görüşmelerde arabuluculuk yapan Mısır'ın, Refah sınır kapısı geçişlerini yolcu trafiğine açabileceğine yer veriliyor. Ayrıca İsrail'in, Gazze'den roketli saldırıların sonlandırılması karşılığında, aşamalı olarak Gazze kıyısında balıkçılık yapılan alanı genişleteceği ve Gazze Şeridi'nin ticari kapısı olan Kerem Şalom sınırını açabileceği öne sürülüyor.

Hamas sözcüsü Sami Ebu Suhri de pazartesi günü yaptığı açıklamada, ateşkes görüşmelerini teyit ederek, çabaların devam ettiğini ifade etti. Suhri aynı zamanda şimdiye kadar henüz netlik kazanan bir şey olmadığını da sözlerine ekledi.

Filistin heyeti hâlihazırda Kahire'de bulunmaya devam ederken, İsrail heyeti ancak ateşkes sağlandıktan sonra görüşmelere devam edeceğini açıklamıştı. Arabulucu Mısır da görüşmelerin devam edebilmesi için silahların susmasını talep ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze saldırılarına başlamasından bu yana 2 bin 120'nin üzerinde Filistinlinin öldüğünü ve 10 bin 850 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı. İsrail tarafında ise 4 sivil ve 64 asker hayatını kaybetti.