T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Gazze'de ateşkes bilmecesi

Okulların açılmasına bir hafta kala İsrail ile Filistin arasındaki saldırılar sürüyor. İsrail basınında taraflar arasında bir aylık ateşkes sağlanabileceğine dair haberlere yer veriliyor.

26 Ağustos 2014 01:29


İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında pazartesi günü en az 9 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı yetkilileri, saldırılardan birinin Gazze'deki bir otomobili hedef aldığını ve otomobildeki üç kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail ordusunun bir sözcüsü Tel Aviv'de yaptığı açıklamada, gece saatlerinden bu yana Gazze'deki 60 hedefin vurulduğunu belirtti. Filistin tarafından ise İsrail'e 100'ün üzerinde roket atıldığı bildiriliyor.

Karşılıklı saldırılar sürerken İsrail basını, Filistin tarafıyla yeni bir ateşkes sağlama ihtimali olduğuna dair haberlere yer veriyor. Henüz resmi olarak teyit edilmeyen ve güvenlik çevrelerine dayandırılan haberlerde, Mısır'ın pazartesi akşam saatlerinde bir aylık bir ateşkes sağlandığını duyurabileceğine yer veriliyor.

İsrail basınında yer alan haberlerde, dolaylı görüşmelerde arabuluculuk yapan Mısır'ın, Refah sınır kapısı geçişlerini yolcu trafiğine açabileceğine yer veriliyor. Ayrıca İsrail'in, Gazze'den roketli saldırıların sonlandırılması karşılığında, aşamalı olarak Gazze kıyısında balıkçılık yapılan alanı genişleteceği ve Gazze Şeridi'nin ticari kapısı olan Kerem Şalom sınırını açabileceği öne sürülüyor.

Hamas sözcüsü Sami Ebu Suhri de pazartesi günü yaptığı açıklamada, ateşkes görüşmelerini teyit ederek, çabaların devam ettiğini ifade etti. Suhri aynı zamanda şimdiye kadar henüz netlik kazanan bir şey olmadığını da sözlerine ekledi.

Filistin heyeti hâlihazırda Kahire'de bulunmaya devam ederken, İsrail heyeti ancak ateşkes sağlandıktan sonra görüşmelere devam edeceğini açıklamıştı. Arabulucu Mısır da görüşmelerin devam edebilmesi için silahların susmasını talep ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze saldırılarına başlamasından bu yana 2 bin 120'nin üzerinde Filistinlinin öldüğünü ve 10 bin 850 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı. İsrail tarafında ise 4 sivil ve 64 asker hayatını kaybetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

OkullarınFilistinGazzeSağlık BakanlığıTel AvivMısırMısır RefahKeremSami Ebu SuhriKahireFilistinlininDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa GA/ET

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24