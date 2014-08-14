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Dünya

Gazze'de ateşkes 5 gün daha uzatıldı

Gazze'de İsrail ve Filistin tarafları, bu gece sona eren 72 saatlik ateşkesin 5 gün daha uzatılması konusunda anlaştı

14 Ağustos 2014 03:28

Gazze'deki ateşkesin bitimine kısa bir süre kala yeni bir ateşkes kararı çıktı. İsrail ve Filistin tarafı ateşkesin 5 gün daha uzatılması konusunda anlaşmaya vardı.

İnsani yardım amacı taşıyan son ateşkes pazartesi saat 00.01'de yürürlüğe girmişti.Taraflar, kalıcı ateşkesin sağlanması için Mısır'ın başkenti Kahire 'deki görüşmelere devam edecek.

Öte yandan ateşkesin son ateşkesin bitmesine saatler kala tansiyon yükseldi.

İsrail polisi, Gazze Şeridi'nden atılan bir roketin sınır yakınındaki bir bölgeye düştüğünü açıkladı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirilirken Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, 72 saatlik geçici ateşkes süresinin dolmasına 2 saat kala atılan roketle bir ilgileri olmadığını duyurdu.

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