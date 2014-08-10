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Dünya

Gazze'de 72 saatlik ateşkes sağlandı

Mısır'ın başkenti Kahire'de yürütülen görüşmelerde, İsrail ile Filistin orasında bu gece yarısından itibaren 3 günlük ateşkes konusunda anlaşma sağlandı

10 Ağustos 2014 22:37

Mısır'ın arabulucuğunda yürütülen ateşkes görüşmelerinde Filistinli bir yetkili, Gazze konusunda 72 saatlik bir ateşkes sağlandığını söyledi.

Kahire'de yürütülen görüşmelere katılan Filistinli bir yetkili, Reuters'a yaptığı açıklamada, "İsrailli ve Filistinli taraflar, kalıcı bir ateşkes sağlanması için yapılacak müzakerelere geçilmesini olanak tanıyacak 72 saatlik yeni ateşkes ilan edilmesi konusunda anlaştı" dedi.

Yetkili, ateşkesin bu gece yarısı başlayacağını belirtti.

Hamas, 72 saatlik ateşkes konusunda bir anlaşma olmadığına yönünde bir açıklama yapmıştı.

 

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