Gazze'de 72 saatlik ateşkes sağlandı

Mısır'ın arabulucuğunda yürütülen ateşkes görüşmelerinde Filistinli bir yetkili, Gazze konusunda 72 saatlik bir ateşkes sağlandığını söyledi.

Kahire'de yürütülen görüşmelere katılan Filistinli bir yetkili, Reuters'a yaptığı açıklamada, "İsrailli ve Filistinli taraflar, kalıcı bir ateşkes sağlanması için yapılacak müzakerelere geçilmesini olanak tanıyacak 72 saatlik yeni ateşkes ilan edilmesi konusunda anlaştı" dedi.

Yetkili, ateşkesin bu gece yarısı başlayacağını belirtti.

Hamas, 72 saatlik ateşkes konusunda bir anlaşma olmadığına yönünde bir açıklama yapmıştı.