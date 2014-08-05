Gazze'de 3 günlük ateşkes



Ateşkes, yerel saatle 08:00'de başladı. Tarafların daimi ateşkes müzakereleri için Kahire'ye heyet göndermeyi de kabul ettiği bildirildi.

Filistin heyeti pazar günü Kahire'ye gitmiş, İsrail ise Hamas'ın 3 günlük ateşkesi bozduğu gerekçesiyle heyet yollamamış, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu 7 saatlik ateşkesin ardından Gazze’de operasyonlara yeniden başladıklarını açıklamıştı.

Hükümet sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in de Kahire'ye heyet yollayacağı kaydedildi.

Ateşkes için varılan uzlaşmayı memnuniyetle karşılayan Beyaz Saray, Hamas'ı sözünü tutması için uyardı.