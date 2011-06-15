-GAZZE'DE 2 KİŞİDEN 1'İ İŞSİZ NEW YORK (A.A) - 14.06.2011 - Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Örgütü (UNRWA), Gazze Şeridi'ndeki işsizlik oranının, dünyanın en yüksekleri arasında bulunduğunu bildirdi. UNRWA'nın raporunda, geçen yılın ikinci yarısında bölgedeki işsizlik oranının yüzde 45'i aştığı belirtildi. Raporda, Hamas'ın Gazze'nin kontrolünü tamamen ele geçirmesinin ardından İsrail'in, güvenlik gerekçeleriyle abluka uyguladığı 4 yıldan beri maaşlarda da yüzde 35'e yakın düşüş olduğu kaydedildi.