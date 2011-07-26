-GAZZE'DE 2 FİLİSTİNLİ İDAM EDİLDİ TEL AVİV (A.A) - 26.07.2011 - Gazze Şeridi'nde yönetimi elinde bulunduran Hamas hükümeti, İsrail için casusluk yaptıkları gerekçesiyle idama mahkum edilen iki Filistinlinin cezalarını infaz etti. Verilen bilgiye göre, İsrail adına casusluk yapmakla suçlanan baba-oğul hükümlüler, aralarında Hamas'ın üst düzey liderlerinden, 2004 yılında aracına yapılan bir füze saldırısında hayatını kaybeden Abdülaziz Rantisi de dahil olmak üzere, özellikle üst düzey Hamas liderlerinin hedef alınmasında İsrail istihbaratına bilgi vermekle suçlanıyorlardı. Söz konusu iki hükümlünün cezalarının infazına karşı temyiz mahkemesine yaptıkları başvurunun, suçlarını itiraf etmeleri nedeniyle reddedildiği de belirtildi. İçişleri Bakanlığı yetkilileri, ölüm cezalarının hükümet tarafından onaylandıktan sonra bu sabah yerine getirildiğini bildirdi. Filistin anayasasına göre, ölüm cezalarının Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından onaylanması gerekirken, Hamas, 2007'de bölgede yönetimi ele geçirmesinden bu yana, bazı idam cezalarını kendi veriyor. İnsan hakları örgütleri tarafından kınanmasına rağmen, Hamas yönetimi Gazze'de yılbaşından bu yana 3, geçen yıl içinde ise 5 kişiyi idam etti.