-Gazze'de 15 kişi toprağa verildi GAZZE (A.A) - 20.08.2011 - Gazze Şeridi'nde İsrail uçaklarının önceki günden beri sürdürdüğü bombardımanda çeşitli noktalarda ölen 15 kişi için cenaze töreni düzenledi. Şifa Hastanesi ambulans şefi Andah Ebu Selmiye, biri beş yaşında çocuğa ait gelen cenazelerin parçalanmış, tanınmayacak durumda olduklarını söyledi. İslami Cihad örgütü yöneticilerinden Kadir Habib, İsrail'in Eylat operasyonunu bahane ederek bu cinayetleri işlediğini ve saldırganlığını kanıtladığını söyledi. Başkent Gazze'nin Talatini caddesinin de vurulduğu bombardımanda ölen beş yaşındaki çocuğun amcası cenazede "Bizi Türkiye'nin Başbakanı Erdoğan kurtarabilir. İsrail'i durdurabilen bir tek o" dedi. Amca, şunu da vurguladı: "Tüm dünyaya sesleniyoruz. Arap Birliği her zaman en önemli işlevi yerine getirmiştir: Seyirci olmak !!!" dedi. Gazze bombardımanlarında ölen beş yaşındaki çocuğun annesi ise şunu dedi: "Çocuğumun suçu neydi... Yahudiler hep masumları öldürüyor."