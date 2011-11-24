-Gazze yönetimi, Türkiye'den Gazze'nin tapusunu istiyor (görüntülü) GAZZE (A.A) - 24.11.2011 - Hasan Esen - Gazze'deki yönetiminin İçişleri Bakanlığı Sivil İşler Müdürü Riyad Zeytuni, Türkiye'den Osmanlı dönemine ait Gazze'nin tapu ve nüfus kayıtlarını istediklerini, ancak kendilerine verilmediğini belirterek, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan yardımcı olmalarını talep etti. Zeytuni, AA'ya yaptığı açıklamada, 2008-2009 savaşında ellerindeki kayıtların bombardımanda yok edildiğini, İsrail'in de kendilerine bu belgelerin kopyasını vermeyi reddettiğini kaydetti. Geriye sadece Türkiye'de bu kayıtlara ulaşma imkanı kaldığını, o yüzden de Mayıs ayında Ankara ve İstanbul'a ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Zeytuni, Tapu Kadastro ile Devlet Arşivleri'ne gittiklerini ve talepte bulunduklarını ifade etti. Zeytuni, ''Tapular, vakfiyeler ile ilgili belgeler ya da doğum-ölüm kayıtları gibi belgeler bizim için çok önemli. Çünkü onlar bizim geçmişimizi belgeliyor, nereden geldiğimizi, kökenimizi ortaya koyuyor'' dedi. -''Türkiye'deki kayıtlarda nereden geldiğimizi gördük'' - Gazze'nin eskiden ticaret yolları üzerinde olduğuna dikkati çeken Zeytuni, Filistin'e gelip yerleşen, evlenen birçok yabancı bulunduğunu, bunların bazılarının da Osmanlı Türkü olduğunu söyledi. Türkiye ziyaretlerinde kayıt ve tapuların bir kısmını gördüklerini anlatan Zeytuni, ''Aradığımız bazı isimlere bile kayıtlara rastladık. Nereden geldiklerini gösteriyor. Bunlara Türkiye'deki kayıtlarda ulaşılabilir. Yetkili kardeşlerimizden kopyalarını istedik. Bunların bir kısmı aynen Osmanlı zamanında olduğu gibiydi, hatta bir kısmı Arapçaydı. Örneğin Seyid Haşim, Şeyh Zekeriya ve El Sedra Camileri gibi. Hatta bu camilerde çalışanların isimleri ve maaşlarını bile gördük'' şeklinde konuştu. Zeytuni, ancak kayıtların kendilerine verilmediğini, Filistin Büyükelçiliği üzerinden başvuru yapmalarının istendiğini söyledi. -Gül ve Erdoğan'a çağrı - Filistin daha önce hiç bağımsız olmadığını, bir devletten diğerine geçtiğini dolaysıyla kendi arşivleri olmadığına dikkati çeken Zeytuni, şöyle devam etti: ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan bu kayıtları özellikle de Osmanlı zamanında kayıtlara geçen isimleri, tapuları, ölüm-doğum kayıtlarını talep ediyoruz. Kendi aslımızı bulmamız bu kayıtlara bağlı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den bu kayıtları istiyoruz zira bunların hepsi Osmanlı arşivlerinde. Bu kayıtlar ancak Filistin'e geldiğinde bir işe yarar. Çünkü bizler ile ilgili.'' -Osmanlı 4 asır hükmetti- Gazze, 2007 yılından beri Batı Şeria'da kurulu Ramallah yönetiminden bağımsız olarak Hamas tarafından yönetiliyor. İki hükümet arasında da ciddi anlamda sorun yaşandığından birçok konuda işbirliğine gidilemiyor. Türkiye'deki büyükelçilik ise Ramallah yönetimini temsil ediyor. Gazze, dünyadaki en eski şehirlerden biri olarak kabul ediliyor. Bulgular, Gazze'deki insanlık tarihinin 5000 yıl öncesine dayandığını gösteriyor. Eski Mısır, Roma, ardından da Bizans'ın egemenliği atına giren Gazze, 635 yılında İslam orduları tarafından fethedildi. Eyyubiler ve Memlüklülerin de hüküm sürdüğü Gazze, 1516'da Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasında Osmanlı topraklarına katıldı. Osmanlı, 7 Kasım 1917'de Gazze'den çekilmek zorunda kaldı. Ardından İngiliz hakimiyetine giren Gazze, 1948 Arap-İsrail Savaşı sonucu Mısır, 1967 savaşında ise İsrail'in kontrolü altına girdi. İlk intifadan 6 yıl sonra İmzalanan Oslo Barış Anlaşması ile İsrail askerleri Gazze'den çekildi. Daha sonra İsrail yerleşim yerleri de kaldırılınca Gazze tamamen Filistin'in kontrolü altına girdi. Ancak Hamas'ın iktidara gelmesiyle Gazze'ye kara, hava ve denizden abluka uygulanmaya başlandı. 2008-2009 savaşında ise binden fazla Gazzeli hayatını kaybetti. (ESN-GÖK)