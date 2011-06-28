Gazze yardım filosu perşembe ya da cuma yola çıkıyor

T24- İsrail ablukası altındaki Gazze'ye yardım götürmeyi amaçlayan 22 ülkeden eylemciler, Perşembe veya Cuma Yunanistan'ın Girit adası açıklarında buluşmayı ve on kadar gemiyle denize açılmayı planlıyor. İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, Mavi Marmara'nın filoda yer almamasından memnun olduğunu açıklarken İsrail güvenlik kabinesinin orduya Gazze’ye yardım götüren filoyu durdurma emri verdi. Gerekçe, Gazze’deki Hamas grubuna silah gönderilmesini önlemek.

‘Özgürlük filosu’ girişimin Yunan sorumlularından Vagelis Pissias, "Perşembe veya Cuma dokuz ya da on gemi Girit yakınlarına gelecek. İsrail'in ve diğer ülkelerin baskılarına rağmen Yunan makamlarının bizi yola çıkmaktan alıkoymayacaklarını umut ediyoruz" dedi.

Özgürlük filosunun organizatörleri, İsrail'in baskısı sonucu Yunan makamlarından gelen idari engellere dikkat çektiler.

Organizatörler, filodan 3 bin ton insani yardım (ilaç, ambulans, çimento) taşıyan iki geminin farklı Yunan limanlarından yola çıkacağını, diğerlerinin Yunan karasularını geçip açıkta buluşacaklarını belirttiler.





Lieberman Mavi Marmara'nın filoda olmamasından memnun





Öte yandan, İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, Gazze'ye yönelik ikinci uluslararası insani yardım filosunun önemini sınırlamaya yönelik İsrail'in diplomatik ve siyasi çabalarından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Lieberman, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'den telefonla İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, "Büyükelçilerimiz ve diplomatlarımız yüzlerce görüşme yaptı ve sonuçta filodaki gemi ile yolcu sayısı da beklenenden az oldu. Muhataplarımızın çoğu Gazze'ye yardımı İsrail'in Aşdod ve Mısır'ın El Ariş limanları ya da BM aracılığıyla ulaştırmanın mümkün olduğuna ikna oldu" dedi.

Özellikle Mavi Marmara gemisinin filoya katılacak olmamasından memnuniyet duyduğunun altını çizen Liberman, eylemciler arasında televizyon kanallarının dikkatini çekmek için kasıtlı olarak şiddet ve kan dökme arayışında olan terörist faaliyetlere bağlı kişiler bulunduğunu ileri sürdü. Liberman, "Bunlara karşı gerekli önlemleri alacağımızı düşünüyorum" dedi.

Liberman, filoyu izleyecek yabancı gazetecilere yönelik zorluklara ilişkin de İsrail'e giriş kanunlarının herkes için aynı olduğu, gazetecilere daha özel bir yaptırım uygulamanın gereği olmadığı yanıtını verdi.





‘Filoda aşırılık yanlısı kişiler yok'





Filonun organizatörlerinden Dror Feiler, filoda aşırılık yanlısı bulunduğu iddiasını reddetti.

İsrail'deki Ordu Radyosuna konuşan Feiler, Gazze'ye gitmek amacıyla denize açılacak yüzlerce kişinin pasif direniş bildirgesini imzaladıklarını vurgulayarak, İsrailli yetkililerce dile getirilen, gemilerin, kendilerini durdurmak için gönderilecek İsrail askerlerine zarar vereceği iddialarını reddetti.

Feiler, İsrail'in belirli şüpheliler hakkında bilgisi varsa bunu yardım filosunun organizatörlerine vermesi gerektiğini söyledi.

İsrail ordu sözcüsü Binbaşı Avital Leibovich, dün yaptığı açıklamada filodaki aşırılık yanlısı kişilerin, İsrail güçlerine kullanmak amacıyla ''tehlikeli, yakıcı kimyasal maddeler'' taşıdıklarına ilişkin istihbarat bilgisi aldıklarını bildirmişti.





İsrail Ordusuna Gazze Filosunu Önleme Emri





Amerika'nın Sesi'nde yayımlanan habere göre, İsrail güvenlik kabinesi, orduya Gazze’ye yardım götüren filoyu durdurma emri verdi ancak gemilerdeki eylemcilerle çatışmadan kaçınmasını istedi.

Kabine, Dışişleri Bakanlığına yardım filosununun abluka altındaki Gazze’ye hareket etmesini önlemek için diplomatik çabalarını sürdürme görevi de verdi.

Bu arada İsrail, filoyla seyahat edecek yabancı gazeteciler için 10 yıl ülkeye giriş yasağı koyma tehdidinden vazgeçti.



Başbakanlık Basın Müşaviri Oren Helman, dün gazetecilere gönderdiği mektupta filonun Batılı ve İslamcı fanatikler tarafından oluşturulduğunu, katılanların İsrail yasalarını çiğneyeceğini belirtmişti.

Yabancı Basın Birliği, tehditi kınadı ve İsrail’in basın özgürlüğüne bağlılığı konusunda ciddi soru işaretleri yarattığını bildirdi.





Filoda Filistin yanlısı eylemciler de yer alacak





10 gemiden oluşması beklenen yeni Gazze’ye yardım filosunda, yardım malzemelerinin yanı sıra yüzlerce Filistin yanlısı eylemci yer alacak.

İsrail güvenlik kabinesi abluka altındaki Gazze’ye yardım filosu götürmeye hazırlanan Filistin yanlısı eylemcilere sert bir uyarıda bulundu.

Başbakan Yardımcısı Moşe Yaalon, yardım filosunun bir kışkırtma olduğunu ve İsrail donanması tarafından durdurulacağını söyledi.

İsrail, Gazze’deki Hamas grubuna silah gönderilmesini önlemek için ablukanın devamının gerekli olduğunu savunuyor. İsrailli yetkililer, gemilerin İsrail ya da Mısır limanlarına yüklerini boşaltabileceklerini ve yardım malzemelerinin yasal biçimde karayolundan Gazze’ye nakledebileceğini söylüyor.

Yardım filosundaki gemilerin çeşitli Avrupa limanlarından yola çıkması bekleniyor. Daha önceki seferlerde gemilerin buluşma yeri olan Kıbrıs’ta, Rum Yönetimi bu kez yardım gruplarının limanlarını kullanmasını yasakladı.





'Gazze halkı, bekle biz geliyoruz'





Filoyu örgütleyen eylemciler Atina’da düzenledikleri basın toplantısında İsrail’in tehditlerinin kendilerini yıldıramayacağını söyledi. Eylemciler, Yardım malzemesi yüklü 10 tekne ve iki kargo gemisinin yakında yola çıkacağını ve yasadışı olarak gördükleri ablukayı kırmaya çalışacaklarını açıkladı.

Eylemciler arasında yer alan Amerika Dışişleri bakanlığı eski görevlisi Ann Wright, basın toplantısında Gazze halkına seslendi.

“Gazze halkı, bekle biz geliyoruz” diyen Wright’in sözlerini diğer eylemciler hep birlikte tekrarladı.

Yardım filosunda aralarında gazeteciler, politikacılar, yazarlar ve din adamları bulunan yüzlerce kişi yer alacak.



Amerika ve BM, filoyu örgütleyen grupları Gazze’ye yardım sevketmek için kabul edilmiş yolları kullanmaya çağırdı. Çağrıya Atina’daki basın toplantısında konuşan Filistin asıllı Amerikalı eylemci Huveyde Arraf sert tepki gösterdi.

“Utanın” diye bağıran Arraf, Amerika ve BM’yi temel hakları, tüm insanların özgür olma hakkını görmezden gelmekle suçladı.





İHH neden filoda yok?





İHH İnsani Yardım Vakfının Fatih'teki merkezinde düzenlenen basın toplantısında, Vakıf Başkanı Bülent Yıldırım, "Mavi Marmara'nın test ediliyor ama her aşamada yeni bir şeyler çıkıyor. Teknik olarak yetiştiremeyeceğimizden dolayı, filonun da ertelenmesine gönlümüz razı değil. Mavi Marmara tamir edildiğinde yine yola çıkacak. Bu konvoylar da filolar da bitmeyecek. Bir gün bütün dünya inşallah bizi Gazze'nin kapılarında tekrar görecek'' diye konuştu.



Uluslararası Özgürlük Filosu İkinci Koalisyonunun İsveçli Temsilcisi Dror Feiler de durumu şöyle açıkladı: "İHH İnsani Yardım Vakfı, bu filonun bir parçasıdır. Mavi Marmara'nın katılamayacak olması, İsrail'in öteden beri ileri sürdüğü, filonun sadece Türk ve İslamcıların projesi olduğu iddiasını boşa çıkaracaktır.''



