Gazze'yi bu kez de kış vurdu

Gazze'nin yaz aylarındaki savaştan ağır darbe alan sokakları bir süre önce sular altında kaldı. Kasım ayı sonunda birkaç saatlik sağanak yağış, Gazze sokaklarını sel sularının basmasına yetti. Sel mağduru binlerce kişi çareyi yardım örgütlerine başvurmakta buldu. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu Sözcüsü Adnan Ebu Hasna, selzede ailelerin okullarda barındırıldığını söylüyor.

'Gazze'de yarın yok'

Gelecek haftalarda hava sıcaklıklarının daha da düşmesiyle birlikte, yağışların artması, bunun da yine sel felaketiyle sonuçlanması ve bölgedeki insani durumun daha da kötüleşmesinden endişe ediliyor. Yaz aylarında yedi hafta süren savaşın yıkıp geçtiği Gazze, şimdi de doğal afet riskiyle karşı karşıya. İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonunda yaklaşık 2 bin 155 Filistinli hayatını kaybetmiş, 11 binden fazla kişi de yaralanmıştı. İsrail tarafında ise 70 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail ordusunun bombardımanlarında okullar, evler hedef alınmış, altyapı yerle bir edilmişti. 10 bin kişi evsiz kalmış ve yüz binlerce mülteciye yenileri eklenmişti. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu Sözcüsü Adnan Ebu Hasna, “850 bin mülteci bizim insani yardımlarımıza muhtaç durumda. Gıda maddesi, ayçiçekyağı, fasulye ve diğer yiyecekleri dağıtıyoruz. Çok basit; Gazze'de yarın diye bir şey yok" diyor.

Oxfam yardım örgütü ise kanalizasyon şebekelerinin inşaatında görevli işçilerin yevmiyelerini karşılıyor. Örgütten Arwa Mhanna şöyle konuşuyor: “Gazze'de sel riski çok büyük. Yedi yıllık amabargolar nedeniyle inşaat malzemeleri Gazze'ye getirilemedi. Altyapı çok zayıf durumda, yıkılanların yerine yenisi yapılmamış. Su ve kanalizasyon sisteminin üzerindeki yük ağırlaşıyor, çünkü nüfus artarken, şebekeler genişletilmemiş. Ayrıca savaş sırasında altyapı sistemleri bombalandı.”

Mhanna, Gazze'de elektrik kesintilerinin günlük hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürdüğünü söylüyor. Savaş sırasında bombalanan kentin tek elektrik santralinin yarı performansla da olsa yeniden hizmet vermeye başladığını belirten Oxfam görevlisi, elektrik kesintilerinin günde 18 saatten 12 saate düştüğünü belirtiyor.

Okullarda 18 bin kişi barınıyor

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Örgütü sözcüsü Ebu Hasna, uluslararası toplumu Filistinlilere daha fazla yardım yapmaya çağırıyor: “Paramız yok. Ocaktan itibaren kira yardımı ve on binlerce tahrip olmuş evin onarımını yapacak kadar paramız olmayacak. İnsanlara hiç olmazsa, paramız olduğu umudunu vermeliyiz. Kahire Konferansı'nda verilen sözlerden sonra, savaştan sonraki üç ay için yüz milyon dolar tahsis edildi. Mültecilerin evlerini onarmak ve eski haline getirmek için 624 milyon dolar gerekiyor. 96 bin ev savaşta zarar gördü. Şu anda okullarda 18 bin kişi barınıyor, evsiz mülteciler.”

Ne var ki yeterli mali kaynak olsa bile, inşaat malzemelerinin Gazze Şeridi'ne geçmesi kolay değil. Bunun için sorumlu BM örgütlerinin, Filistin Özerk Yönetimi'nin, Hamas'ın ve İsrail hükümetinin ortaklaşa hareket etmesi gerekiyor. Ebu Hasna, insanların mağduriyet, yıkım ve işsizlik nedeniyle umudunu kaybettiğini; biriken öfkenin yeni bir şiddet dalgasına yol açmasından endişe ettiğini söylüyor.