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Dünya

GAZZE SINIRINDA 15 YENİ TÜNEL BULUNDU  KAHİRE (A.A)

04 Kasım 2010 21:07

-GAZZE SINIRINDA 15 YENİ TÜNEL BULUNDU  KAHİRE (A.A) - 04.11.2010 - Mısır güvenlik güçlerinin Gazze Şeridi'ne yakın bir bölgede 15 yeni tünel buldukları bildirildi. Mısır'da Arapça yayımlanan El Mısrıyun gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, Mısırlı bir güvenlik yetkilisi, Gazze sınırına yakın bir bölgede 15 yeni tünelin varlığının tespit edildiğini ve tünellerden birinde silah ele geçirildiğini söyledi. Tünellerin yeri ve ele geçirilen silahın miktarına ilişkin açıklama yapmayan yetkili, söz konusu tünellerin Gazze şeridine geçiş için kaçakçılar tarafından kullanıldığını tahmin ettiklerini ifade etti. 2007 yılında Hamas'ın Gazze şeridinde yönetimi ele geçirmesinin ardından, Gazze'ye yönelik İsrail ablukası nedeniyle tüneller, Filistinliler için hayati önem taşıyor. Mısır, kaçakçılıkla mücadele gerekçesiyle Gazze sınırına yakın bölgelerde 2007 yılından bu yana 480 tüneli imha etti.  

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