-GAZZE ŞERİDİ'NE ÜÇÜNCÜ İSRAİL SALDIRISI GAZZE (A.A) - 09.02.2011 - İsrail hava kuvvetlerinin Gazze Şeridi'ne bu gece 3'üncü kez hava saldırısı düzenlediği bildirildi. İsrail'in geceyarısından sonra düzenlediği ilk saldırının Gazze kentinin doğusunda yer alan El Zeytun kasabasını, ikinci saldırının Gazze şeridinin kuzeyinde yer alan bir atölyeyi hedef aldığını hatırlatan Gazze'deki hastane kaynakları, 3'üncü saldırıda ise Gazze şeridinin güneyinde yer alan Han Yunus kasabası yakınlarındaki İslami Cihat örgütünün askeri kanadı Kudüs Tugayları'na ait bir kampın hedef alındığını söyledi. Hastane kaynakları, yaralanmaların ikinci saldırıda meydana geldiğini belirterek, daha önce 5 olarak açıklanan yaralı sayısının 8'e yükseldiğini kaydetti.