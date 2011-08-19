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Dünya

Gazze Şeridi'nden İsrail'e roket TEL AVİV (A.A)

19 Ağustos 2011 00:28

-Gazze Şeridi'nden İsrail'e roket TEL AVİV (A.A) - 18.08.2011 - Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyine 2 Kassam roketi atıldığı bildirildi. Edinilen bilgiye göre, atılan roketlerden biri, Gazze Şeridi ile sınır yakınlarındaki Aşkelon kentinin güneyine düştü. İlk belirlemelere göre, ölen ya da yaralanan olmadı. -İsrail uçakları Gazze Şeridi'nde bir evi bombaladı İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta bir evi bombaladı. Filistin kaynaklarına göre, bombalanan Halk Direniş Komiteleri liderlerinden Halid Şaat'a ait evde 6 kişi hayatını kaybetti, Şaat'ın kızı da yaralandı. Hayatını kaybedenlerin Halk Direniş Komiteleri ile askeri kanadı Nasır Selahaddin Tugayları üyesi oldukları bu arada henüz kimliği belirlenemeyen bir çocuğun da ölenler arasında bulunduğu belirtiliyor.

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