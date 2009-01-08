Gazze Şeridi'nde ölü sayısı 763 oldu

İsrail'in 27 Aralıkta başlayan Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölü sayısının 763'e çıktığı bildirildi.



Filistinli kurtarma servisleri, bombardımanlara ara verilmesinden faydalanarak sayısız yeni cesedin bulunduğunu ve yeni kanlı bombardımanlarda ölü sayısının 763'e tırmandığını açıkladı.



Gazze Şeridi'ndeki acil servis baş sorumlusu Muaviye Hasaneyn, dün gece ölü sayısının 700 eşiğini geçtiğini hatırlattığı açıklamasında, bugünkü yeni saldırılar sonrasında, aralarında çocuk ve kadınların yer aldığı 20 kadar kişinin cesedinin bulunduğunu ve bombardımanlara 3 saat ara verilmesi sırasında bina enkazlarından cesetlerin çıkarıldığını kaydetti.



Hasaneyn, "Cebaliye, Atatra ve Zeytun mahalleleri başta olmak üzere, girebildiğimiz bölgelerde yeni cesetlerin bulunmasıyla ölü sayısı 763'e ulaştı" dedi.



Daha önce verilen haberlerde, İsrail ateşinde ölenlerin 3'te 1'inin çocuk ve 16 yaş altındakilerden oluştuğu bildirilmişti.