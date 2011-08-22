-Gazze Şeridi'nde ateşkes TEL AVİV (A.A) - 22.08.2011 - İsrail ile Gazze Şeridi arasında geçen perşembe gününden bu yana devam eden karşılıklı çatışmalardan sonra dün gece varıldığı belirtilen ateşkes resmen doğrulandı. Hamas hükümeti sözcüsü Tahir El-Nunu, Filistinli grupların İsrail'le ateşkes konusunda mutabık olduklarını açıkladı. El-Nunu, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, ''İsrail'le ateşkes konusunda Filistinli gruplarla anlaşmaya vardık. Filistinli grupların hepsi de İsrail'in uyması durumunda kendilerinin de ateşkese bağlı kalacaklarını tasdik ettiler'' diye konuştu. Gazze Şeridi'nde 15, İsrail'de de 1 kişinin ölmesine, onlarca kişinin yaralanmasına neden olan son çatışmalar, İsrail-Mısır sınırında geçen perşembe günü 2 otobüs ve sivil otolara ateş açılması ve 2'si asker 8 İsrail vatandaşının öldürülmesiyle patlak vermiş, İsrail, saldırıların Gazze'den Mısır'ın Sina yarımadasına gelen militanlarca gerçekleştirildiğini öne sürmüştü.