-Gazze Şeridi'nde ateşkes beklentisi TEL AVİV (A.A) - 21.08.2011 - Filistinli kaynaklar, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli grupların İsrail'e karşı ateşkes konusunda anlaştıklarını öne sürdü. Mısır'ın arabuluculuğundaki ateşkes çabalarının başarıya ulaştığı belirtilirken, ateşkesin bu akşam saat 21.00'den itibaren yeniden uygulamaya konulması kararı alındığı belirtildi. Kahire'de bugün Hamas ve Şam'daki İslami Cihad yetkilileri arasında, Mısır'ın arabuluculuğunda ateşkesle ilgili görüşmeler yapılmış; İslami Cihad Genel Sekreteri Ramadan Şallah, bu görüşmeler için sabah saatlerinde Kahire'ye varmıştı. Hamas'ın da bölgedeki gruplarla görüşerek, Mısır'ın ancak Filistinli gruplar roket saldırılarını durdurursa İsrail'in de hava saldırılarını keseceğini söylediği; ateşkes kararının saat 21.00'de yeniden uygulamaya gireceği bilgisini verdiği ifade ediliyor. İsrail de, dün devam eden yoğun Grad ve Kassam roketi saldırılarına rağmen, dün gece Gazze Şeridi'ne hava taarruzunda bulunmamış; bugün ise öğleden sonra, bölgenin güney ve kuzeyinde iki hedefi vurmuştu. Öte yandan, geçen perşembe günü İsrail-Mısır sınırında, bir grup saldırganın İsrailli otobüslere ve araçlara ateş açtığı ve 8 kişinin hayatını kaybettiği olaylardan sonra, İsrail'in Refah'ta 5 liderini öldürdüğü Halk Direniş Komiteleri ise ateşkesin söz konusu olmadığını belirtti. Örgütün askeri kanadı Nasır Selahaddin Tugayları Sözcüsü Ebu Mücahid, "Bizim pozisyonumuz belli. Düşmanla (İsrail) ateşkes gibi bir şey söz konusu değil" dedi ve İsrail'in, liderlerine ve üyelerine suikastler uygulayarak gerilimi tırmandırmaya başladığını, bunun sorumluluğunu da taşıması gerektiğini söyledi. Ebu Mücahid, direnişin devam edeceğini, durmayacağını kaydetti.