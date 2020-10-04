T24 LogoT24 Logo
Dünya

Gazze Şeridi’nde 40 günlük karantinadan sonra camiler açılıyor

04 Ekim 2020 18:55

Filistin’in Gazze Şeridi’nde Koronavirüs tedbirleri kapsamında 40 günlük karantina sonrasında camiler yeniden ibadete açıldı.

Yeni tip Koronavirüs (Covid - 19) salgını nedeniyle 40 günlük karantina kapsamında kapalı kalan Gazze Şeridi’ndeki camiler yeniden ibadete açıldı. Gazze Şeridi’ndeki Filistin Vakıf ve Diyanet İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki camiler açılırken Gazze Şeridi’ne bağlı bölgelerde ise yüksek vakalardan dolayı camilerin kapalı kalacağı bildirildi.

Bakanlık, Gazze kentinde, kuzey Gazze bölgesinde, Al-Amal semtinde ve Han Yunus kentindeki camilerin tedbir amacıyla kapalı kalacağını ve önleyici tedbirlerin alınması gerektiğini aktardı. Camilere gelen Filistinliler, kendi seccadelerini getirerek ve maskelerini takarak sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde namazlarını kıldı. Gazze Şeridi’nde 24 Ağustos’ta Koronavirüs vakaları arttığı için karantina kararı alınmıştı. (İHA)

ETİKETLER

Covid - 19GazzecamiKoronavirüs
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24