Başbakan Erdoğan, Belçika’da Türklere hitap ettiği konuşmasında İsrail’e sert çıktı: Gazze senin toprakların mı, ne işin var orada? Filistin lideri, ‘İsrail topraklarının üçte ikisi bizim’ diyor. O halde bu tavrın gözden geçirilmesi gerekiyor



Türklerle buluştu

İtalya benzetmesi



Asimilasyon vurgusu





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel’de yaptığı konuşmada, İsrail’e yönelik sert mesajlar vermeyi sürdürdü. İsrail’e “Gazze senin ülken mi? Senin toprakların mı? Ne işin var orada” diye soran Erdoğan, “Filistin devlet başkanıyla konuşuyorum diyor ki, İsrail topraklarının üçte ikisi bizim. O halde bu tavrın gözden geçirilmesi gerekiyor. Temenni ederim ki İsrail bu ateşkese uyar” dedi.Erdoğan, 4 yıl aradan sonra AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso’nun davetlisi olarak, AB yetkilileriyle temasta bulunmak üzere dün Belçika’ya gitti. Erdoğan, Belçika’daki temaslarından önce Hasselt kentinde yaşayan Türklerle bir araya geldi. 10 bin Türk’e hitap eden Erdoğan, Gazze’de yaşananlarla ilgili olarak Batı’nın takındığı tavrı eleştirdi.Batı’nın çifte standart uyguladığını söyleyen Erdoğan, “Ne insan hakları, ne hak, ne de hukuk üç haftadır insanlığın gündeminde yok. BM Güvenlik Konseyi karar alıyor, İsrail bu kararı tanımıyor. Var mı bir yaptırımı? Yok. Bize netice lazım. Bu çifte standart nedir? Bu vurdumduymazlık, bu aymazlık nedir?” diye konuştu.İsrail’in “istediğini elde ettiğini söyleyerek” ateşkes ilan ettiğini ifade eden Erdoğan, “Ne yaptın? Yavrular, sivil insanlar öldürüldü, bu mudur elde ettiğin?” şeklinde konuştu.Türkiye’nin Gazze için gösterdiği duyarlılığı Gürcistan için de gösterdiğini söyleyen Erdoğan, “Duygusallığım orada ölen yavrulara. Bu benim Müslüman oluşumdan değil, insan oluşumdan kaynaklanıyor. Orada orantısız ve aşırı güç kullanılıyor. Gazze senin ülken mi? Senin toprakların mı? Ne işin var orada?” ifadelerini kullandı.Ergenokon davasıyla ilgili süreç ile İtalya’daki temiz eller operasyonu arasında paralellik kuran Erdoğan, şunları söyledi:“Arı kovanına çomak sokulduğu için rahatsız olanlar var. Her şey hukuk içinde olacak. Temiz eller operasyonu olduğu zaman İtalya’yı, Türkiye’ye örnek gösterenler şu anda Türkiye’de temiz eller operasyonunu yapanlara saygı duysunlar. Bırakın bakalım sonu nereye gidecek.Rahat olun. Abdestinden şüphesi olmayanın, namazından şüphesi olmaz.Karanlık odaklarla mücadeleden hiçbir zaman yılmayacağız. Kim Türkiye’yi geriye döndürmek, o karanlık çukurlara çekmek isterse, karşısında bizi ve milletimizi bulacaktır.”Erdoğan geçen yıl Almanya’da gündeme getirdiği asimilasyon vurgusunu Belçika’da yineledi. Erdoğan, “Biz asimilasyona karşıyız. Entegrasyonun yanındayız. Yaşadığınız ülkelere entegre olmakta sorun çıkarmamalısınız. Ancak kimse bizden kimliğimizi bırakmamızı istemesin” dedi.TBMM-AB Uyum Komisyonu Başkanı Yaşar Yakış’ın ise salondakilere, “Sevgili ırkdaşlarım” demesi dikkat çekti.