'Gazze saldırısından Türkler de sorumlu'

T24-



İtalya'nın ANSA ajansının haberine göre Fini, İsrail'de yayımlanan Yediot Ahronot gazetesine verdiği demeçte, "Mavi Marmara" gemisine saldırıyla ilgili bir soruyu, "Olaydan Türkler de sorumludur. Gemide gerçekten barış yanlıları olduğu gibi, İsrail'e karşı saldırgan ve düşmanca, terör örgütlerine karşı ise müspet tavır içinde olanlar da vardı" diye yanıtladı.





Fini, "provokasyon amaçlı o tür bir geminin Türk makamları tarafından çok sıkı bir denetimden geçirilmiş olması gerektiğini" söyledi.





İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı, Türkiye'nin AB ile tam üyelik müzakereleri konusunda ise, "Bu, uzun ve zorlu bir süreç. AB, Türkiye'ye kapıları kapatmadan önce en az on kez düşünmek zorundadır" diye konuştu.