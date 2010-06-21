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Dünya

'Gazze saldırısından Türkler de sorumlu'

İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Gianfranco Fini, İsrail'in gemilere saldırısından "Türklerin de sorumlu olduğunu" ileri sürdü.

21 Haziran 2010 03:00

T24- İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Gianfranco Fini, İsrail'e yapacağı resmi ziyaret öncesinde, İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilere saldırısından "Türklerin de sorumlu olduğunu" ileri sürdü.


İtalya'nın ANSA ajansının haberine göre Fini, İsrail'de yayımlanan Yediot Ahronot gazetesine verdiği demeçte, "Mavi Marmara" gemisine saldırıyla ilgili bir soruyu, "Olaydan Türkler de sorumludur. Gemide gerçekten barış yanlıları olduğu gibi, İsrail'e karşı saldırgan ve düşmanca, terör örgütlerine karşı ise müspet tavır içinde olanlar da vardı" diye yanıtladı.


Fini, "provokasyon amaçlı o tür bir geminin Türk makamları tarafından çok sıkı bir denetimden geçirilmiş olması gerektiğini" söyledi.


İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı, Türkiye'nin AB ile tam üyelik müzakereleri konusunda ise, "Bu, uzun ve zorlu bir süreç. AB, Türkiye'ye kapıları kapatmadan önce en az on kez düşünmek zorundadır" diye konuştu.

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