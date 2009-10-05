'Gazze' raporunu erteleyen BM'ye Filistin tepkisi

İsrail'i, yıl başındaki Gazze saldırılarında savaş suçu işlemekle suçlayan Güney Afrikalı yargıç Richard Goldstone başkanlığında hazırlanan raporun BM İnsan Hakları Komisyonunda görüşülmesinin 6 ay ertelenmesi ve buna Filistin Yönetimi'nin de destek vermesi Filistin'i karıştırdı.



Goldstone raporunun BM İnsan Hakları Komisyonundaki oylamasının mart 2010'a erkelenmesi, Filistin Yönetimi kabinesi içindeki bakanlar dahil, tüm Filistin'de infial yarattı.



Ekonomi Bakanı Dr. Besim Huri'nin hükümetin tavrını protesto amacıyla istifa ettiği iddiası büyük yankı bulurken, Huri bu konuda kendisine yöneltilen soruları cevapsız bıraktı.



Filistin Yönetimi'nin Sosyal İşler Makanı Macide El-Masri de hükümetin BM'deki tutumunun Filistinlilerin ulusal çıkarlarına zarar verdiğini ve Filistin'in müttefiklerini utandırdığını söyledi.



El Masri, raporun oylanmasının ertelenmesinin, İsrailli savaş suçlularına, raporun yansımalarını önlemek amacıyla fırsat verdiğini kaydetti.

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi üyesi olan Macide El-Masri, İsrail gazetesi Jerusalem Post gazetesine, "uzlaşma metni arayıp, uzlaşma sağlanamadığı için oylamanın ertelendiğini açıklayan" FKÖ'nün BM büyükelçisi İbrahim Kreyşi'nin tavrının Filistin ulusal uzlaşması ile çeliştiğini ve gecikmenin Filistin halkının dost ve müttefiklerini kızdırdığını ifade etti.



Bağımsız Filistin milletvekili Mustafa Barguti de ertelemenin tümüyle "kabul edilemez ve haksız" olduğunu belirtti. İslami Cihad örgütü ise yaptığı açıklama ile bu hareketin Filistin halkının karşı karşıya kaldığı acılar karşısında Filistin Yönetimi'nin bozgunculuğunu, sorumluluğu üstlenme konusundaki yetersizliğini ortaya koyduğunu ifade etti.



ABBAS'TAN SORUŞTURMA KARARI



Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise bu konudaki iç tepkileri ve eleştirileri yatıştırmak üzere soruşturma açılıp, raporun görüşülmesinin neden ertelendiğinin araştırılması amacıyla komisyon oluşturulması kararı verdi.



Abbas'ın soruşturma açılması yolundaki kararı da özellikle Hamas'tan tepki aldı. Filistin Yasama Meclisi (parlamento) Başkan Yardımcısı, Hamaslı Ahmed Bahar, erteleme kararıyla ilgili hem Abbas'ı hem de Filistin Yönetimi Başbakanı Selam Feyyad'ı suçladı, bu tavrın Filistin halkıyla Filistin davasına karşı işlenmiş büyük bir komplo olduğunu, Ramallah yönetiminin Siyonistlerin Gazze'de işlediği cinayetleri gizleme teşebbüsünden başka bir şey olmadığını ifade etti.



Bahar, Goldstone raporunun görüşülmemesi için Kreyşi'ye talimat verildiğini öne sürüp, Kreyşi'nin derhal görevden uzaklaştırılması çağrısında bulundu.



Filistin Meclis Başkanı Dr. Aziz Duveyk de başkanlık süresi bitmiş olan Mahmut Abbas'ın BM İnsan Hakları Komisyonunda Gazze ile ilgili raporun görüşülmesinin ertelenmesini soruşturmak üzere komisyon kuracağını duyurmasının, bu konudaki sorumluluğu kendisinden ve başkanlık ettiği hükümetten uzaklaştırma girişimi olduğunu söyledi.



FİLİSTİNLİ GRUPLAR: "İHANET"



Filistinli bir kaynak, Büyükelçi Kreyşi'nin, raporun görüşülmesi konusunda Filistin tarafının desteğini çekmesi konusunda Filistinli yetkililerin baskısı altında bulunduğunu söyledi.



Aynı yetkiliye göre, Büyükelçi bu konuda Washington'daki bir Filistinli yetkiliden üst üste çağrılar aldı. Yetkili, Filistinli Başmüzakereci Saib Erekat ile Abbas'ın danışmanı Nimer Hamad'ın bu sırada Washington'da bulunduğunu, ABD ve İsrail'den gelen baskılar üzerine büyükelçiden rapora desteğini geri çekmesini istediğini öne sürdü.



Gazze'deki Filistinli insan hakları örgütleri de raporun görüşülmesinin ertelenmesini eleştirdi. Örgütler, durumu, "Gazze savaşının kurbanlarına ihanet" olarak değerlendirdiler. Filistinli örgütler, Abbas'ın soruşturulması ve görevinden alınması çağrısında da bulundular.

