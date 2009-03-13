Gazze raporu: 1434 ölü, 288'i çocuk

İsrail'in 22 gün süren Gazze saldırılarının bilançosu netleşti. Toplam 1434 kişinin öldüğü, bunlardan 288'inin çocuk olduğu açıklandı.



Filistin İnsan Hakları Merkezi, İsrail'in 27 Aralık 2008 - 18 Ocak 2009 tarihleri arasında Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 960'ı sivil toplam 1434 kişinin öldüğünü açıkladı.



Filistin İnsan Hakları Merkezi'nin raporunda, İsrail'in 22 günlük hava, kara ve denizden düzenlenen saldırılarında ölenler arasında 239 polis, 235 itfaiyeci bulunduğu, 960 sivilden 288'inin çocuk, 121'inin kadın olduğu bildirildi.



Sağlık Bakanlığının saldırılar sırasında toplam 5303 Filistinlinin yaralandığını doğruladığı belirtilen raporda, yaralılardan 1606'sının çocuk, 828'inin kadın olduğu aktarıldı.





Raporda İsrail'in ayrımsız ve ölçüsüz güç kullandığına dikkat çekilerek, savaşanlar ve savaşmayanlar arasında tarafların uyması gereken kuralı da ihlal ettiği kaydedildi.



Filistin İnsan Hakları Merkezi, Gazze saldırıları sırasında ölenlerin kimliklerini gelecek hafta yayınlayacağını, bu isimlerin yer aldığı listeyi internet sitesinden Arapça ve İngilizce olarak duyuracağını da ilan etti.



İnsan Hakları Merkezi, ayrıca İsrailli güçlerin işlediği suçların uluslararası alanda soruşturulması, saldırılarla ilgili olarak suçlanan siyasi ve askeri liderlerin kovuşturulması çağrısında bulundu.



