Gazze krizi İsrail ekonomisini de vurdu



İsrail’in askeri operasyonunun İsrail Savunma Bakanlığı'nın bütçesine şimdiye kadarki maliyeti bir milyar şekelin, yani yaklaşık 200 milyon euronun üzerinde.

Ekonomi gazetesi The Marker'dan Eitan Avriel ordunun bu meblağı hükümetten geri talep edeceğine dikkat çekiyor. Buna ülkenin güneyinde yaşayan vatandaşlar için ödenecek acil yardım programları da eklenecek. Örneğin çocuklarına bakmak zorunda oldukları için işe gidemeyen kişilere yapılacak destek ödemeleri. Füze saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi yakınlarındaki tüm yaz kampları kapatıldı. Zira füzelerin çarpmasından 15 saniye önce yapılan uyarılar kalabalık çocuk gruplarını sığınaklara götürmek için yeterli değil.

Ekonomi muhabiri Avriel, İsrail televizyonuna verdiği demeçte yaşananların ekonomiye etkilerini şöyle açıklıyor:

"Hükümet Gazze Şeridi'ne sınırı olan beldeleri desteklemek için halihazırda 400 milyon şekel ayırdı. En büyük kayıp ise elbette ki gayrısafi milli hasılada meydana geldi. Tüketim neredeyse yarı yarıya düştü. Güneyde ise tamamen yerle bir oldu. Aşdod, Aşkelon ve Siderot'ta satış rakamları yüzde 60 ila 70 oranında geriledi. Tel Aviv çevresinde ise bu oran yüzde 30. Turizmle ilgili olan her şey yüzde 50 azaldı. Şehiriçi ulaşımda yüzde 20 zarara uğradık ve daha bir çok alanda da."

En büyük darbe turizme

Turizm Acenteleri Birliği'nden Yossi Fatael olayların yüksek sezona denk gelmesi nedeniyle en ağır şekilde etkilenenenin ise turizm sektörü olduğuna dikkat çekiyor:

"Yüksek sezon normalde bize yıllık kazancımızın yüzde 40'ını getirir. Ancak rezervasyonlar tamamen durdu ve birçok kişi tatilini iptal ediyor. Öyle ki 2006'daki İkinci Lübnan Savaşı'ndaki kadar zarar ettik. Bu nedenle çalışanlarımıza istihdam sağlamaya devam edebilmek ve sosyal planlar konusunda yardımcı olması için hükümete başvurup yardım istedik."

Amaç bu sayede şu anda kriz nedeniyle ihtiyaç duyulmayan çalışanların işten çıkarılması yerine, eğitim programlarına gönderilmesi. Firma sahiplerinin bir diğer talebi de tüketiciyi koruma yasalarının gevşetilerek firmaların iptallerden doğan zararının bir miktar tazminine olanak sağlamak.

Alternatif havaalanı talebi

Turizm sektörünün başlıca talebi ise hükümetin alternatif bir havaalanını hizmete sunması. Yossi Fatael, Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havaalanı'nın sürekli Hamas'ın takibinde olduğunu ve Hamas'ın buraya daha önce saldırdığını belirtiyor.

Bir tehlike anında uçaklar Ürdün'ün Amman ya da Kıbrıs'ın Larnaka kentlerindeki havaalanlarına yönlendiriliyor. Fatael bunun yerine yolcu uçakları için Eilat'ın 60 kilometre kuzeyindeki neredeyse hiç kullanılmayan Necej Havaalanı'nın devreye sokulması gerektiği görüşünde.