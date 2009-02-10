Gazze için 2 saatte 4.5 milyon

Doğan Holding ile Kızılay’ın ortaklaşa düzenlediği kampanyaya binlerce kişi destek verdi. Doğan Holding ile Doğuş Grubu’nun 500’er bin lira bağışladığı kampanyada, 2 saatte 4.5 milyon TL toplandı



Doğan Grubu ile Türk Kızılayı’nın ortaklaşa düzenlediği Gazze’ye yardım kampanyasının canlı yayınında, telefonlar kilitlendi. Kanal D ve Star TV’de Uğur Dündar yönetimindeki ortak yayına katılan iş dünyasının temsilcileri yüz binlerce TL’lik bağışlarla kampanyayı desteklerken, öğrenci harçlığını, temizlikçi gündeliğini, esnaf kazancını Gazze’ye bağışladı. İki saat içinde 4.5 milyon lira yardım toplandı.



Uğur Dündar yönetti



Kanal D ve Star TV’de canlı yayınlanan ‘Gazze’ye Yardım Kampanyası’na Türkiye ve dünyadan katılan binlerce kişi bağışlarıyla destek verdi. Star TV Haber Grup Başkanı Uğur Dündar’ın yönettiği canlı yayında Kızılay Genel Başkanı Tekin Küçükali ile sanatçılar Beyazıt Öztürk, Ercan Saatçi, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Cem Davran, Erkan Petekkaya ve Ayça Varlıer gelen bağış telefonlarını yanıtladı.



‘Hastalar tedavi edilecek’



Programın başında Gazze’ye yapılan canlı bağlantıda bombalı saldırıların mağdurları, yaşadıklarını izleyicilerle paylaştı. Saldırılarda anne ve babası ile 3 kardeşini kaybeden Ayşe, Gazze’deki çocuklar için Türkiye’den yardım istedi. Şifa Hastanesi’nde görevli Dr. Nasır da, Türkiye’den gelen yardımların hayati önem taşıdığını ve bu yardımlar sayesinde hastaların tedavi edileceğini söyledi.



‘Aydın Doğan’a teşekkürler’



Küçükali ise, “Bu Gazze’de değil de Selanik’te olsaydı ‘Gözyaşının rengi olmaz’ diyerek bunu devam ettirirdik. Bu yardımları Gazze’deki çocuklara ulaştıracağız. Yetimhane yapmayı planlıyoruz” dedi.

Küçükali, kampanyaya verdiği destek için Aydın Doğan ve Doğan ailesine teşekkür etti.

SMS ve Kızılay’ın internet sitesinin yanı sıra stüdyoya telefonla ulaştırılan bağışlar iki saat içinde 4.5 milyon TL’yi buldu.



İlk büyük bağış Doğuş’tan



Gecenin ilk büyük bağışını Doğuş Holding CEO’su Hüsnü Akhan, Doğuş Grubu adına yaptı. Kampanya’ya 500 bin TL katkıda bulunduklarını belirten Akhan, “Kızılay’a ve Kanal D ile Star ailesine, Gazze’de yaşanan insanlık dramına duyarlı yaklaşımı nedeniyle teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Doğan Holding CEO’su Nebil İlseven de, Doğan Grubu olarak kampanyaya 500 bin TL katkıda bulunduklarını bildirdi.



Topbaş’tan 25 bin euro



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da, belediye çalışanlarının 420 bin TL’lik yardımını Başbakanlığın hesabına yatırdıklarını, kendisinin de 25 bin euro katkı sağladığını kaydetti.

Evyap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Evyap, 100 bin dolar bağışladıklarını açıkladı. Küçükali’yi arayan Necati Soylu adlı bağışçı ise bireysel olarak 350 bin TL bağışladı.



Harçlığını bağışladı



Canlı yayına telefonla bağlanan 10 yaşındaki ilköğretim okulu öğrencisi Fatih Çetin, harçlığını kampanyaya bağışlamak istediğini belirterek, “Daha fazlasını vermek isterdim, ama harçlığım 10 lira. Arkadaşlarımdan da aldığım parayla 20 TL vereceğim” dedi.

Almanya’da temizlik işçisi olan Taksimet Özbek de kazandığı 200 euronun 100 eurosunu bağışladı. Erkan Petekkaya’da 17 kişiden evlat edinme isteği geldiğini bildirdi.

