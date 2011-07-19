Gazze filosundan haber alınamıyor!

T24- Gazze’ye yardım götürmek amacıyla yola çıkan ve içinde 16 kişinin bulunduğu Fransız gemisi Dignité, İsrail savaş gemileri tarafından durduruldu. Gemiden haber alınamıyor.









Bianet'ta yayımlanan (19 Temmuz 2011) haber şöyle:

2 Temmuz'dan beri Yunanistan'dan ayrılmasına izin verilmeyen Özgürlük Filosu 2'nin 10 gemisinden biri, Fransız gemisi Dignité bugün Gazze'ye doğru yola çıktı. Gazze'ye yardım götürmek ve İsrail ablukasını kırmak üzere yola çıkan Dignité'nin (Yüksek Görev, Onur) Gazze yakınlarında İsrail savaş gemilerince durdurulduğu bildirildi.

İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamayla doğrulanan durdurmanın, gemi 'yasak bölge'ye yaklaştığı için meydana geldiği söylendi.

Gemide üçü mürettebat, üçü gazeteci toplam 16 kişi bulunuyor.



Fransa, Kanada,Yunanistan, Tunus ve İsveç'ten gelenlerin oluşturduğu filoyla ilgili İsrail Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "İsrail donanması gemiyi, Gazze'ye uygulanan deniz ablukasının kapsamındaki bir bölgeye ilerlediği konusunda uyarmış ve gemideki her türlü tedarik malzemesinin yasal kanallarla gönderilmesi amacıyla Aşdod Limanı'na indirilmesi gerektiğini hatırlatmıştır" denildi.





09.06'dan beri haber yok





Filonun organizatörlerinden Julien Rivoire, yerel saatle sabah 09.06'dan itibaren gemiyle iletişime geçemediklerini belirterek, AFP Haber Ajansı'na durum hakkında bilgi verdi. Rivoire, geminin sabah saat 09.06'da, Gazze'nin 40 mil açığında İsrail donanmasına ait üç gemi tarafından durdurulduğunu ve o saatten beri telefon ve internet iletişiminin kesildiği bilgisini iletti.

Yunanistan yönetimi, İsrail'in isteğiyle gemilerin limanlardan ayrılmasına engel olmaya devam ediyor.



2010 Mayıs ayında Gazze'ye giden Özgürlük Filosu'nda yer alan Mavi Marmara'ya yapılan baskında, yardım ekibinden dokuz kişi öldürülmüştü.