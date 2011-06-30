T24 LogoT24 Logo
Dünya

Gazze filosuna peş peşe sabotaj!

Gazze’deki ablukayı kırmak için yola çıkması beklenen filo, peş peşe düzenlenen sabotajlar nedeniyle hareket edemiyor.

30 Haziran 2011 03:00

T24- Bu hafta içinde Gazze’deki ablukayı kırmak için yola çıkması beklenen filo, peş peşe düzenlenen sabotajlar nedeniyle hareket edemiyor.

Geçen yılki Mavi Marmara baskının ardından bu yıl Gazze ablukasını kırmak için ikinci 10 gemiden oluşan yeni bir filo daha hazırlandı. Ancak bu hafta yola çıkması beklenen gemiler henüz Pire Limanı’ndan ayrılabilmiş değil. Bunun nedeni de bir hafta içinde yaşanan iki sabotaj.

Hafta başında filoda yer alan bir İsveç gemisine düzenlenen sabotajın ardından, dün de bir İrlanda gemisine sabotaj düzenlendi. Eylemcilerden Huvayda Araf bir İsrail radyosuna yaptığı açıklamada geminin motorunun hasar gördüğünü eğer bu durum açık denizde fark edilseydi, geminin su alarak batacağını söyledi.

Barış eylemcileri, sabotajlardan İsrail ajanlarını sorumlu tutuyor. İsrail ise bu iddialar hakkında şimdiye kadar bir açıklama yapmadı.

Yaşanan sabotaj olaylarının filonun yola çıkmasını ne kadar erteleyeceği bilinmiyor.

‘Katılımcı sayısı düştü’ iddiası

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan yaklaşık bin 500 kişinin filoda yer alacağı belirtiliyordu. Ancak İsrail medyasına göre bu sayı 350'ye düşmüş durumda.

Geçen yıl Mayıs ayında İsrail ordusunun Gazze'ye yardım malzemesi taşıyan Mavi Marmara gemisine düzenlediği baskında 9 Türk yaşamını yitirmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24