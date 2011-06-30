Gazze filosuna peş peşe sabotaj!

T24- Bu hafta içinde Gazze’deki ablukayı kırmak için yola çıkması beklenen filo, peş peşe düzenlenen sabotajlar nedeniyle hareket edemiyor.

Geçen yılki Mavi Marmara baskının ardından bu yıl Gazze ablukasını kırmak için ikinci 10 gemiden oluşan yeni bir filo daha hazırlandı. Ancak bu hafta yola çıkması beklenen gemiler henüz Pire Limanı’ndan ayrılabilmiş değil. Bunun nedeni de bir hafta içinde yaşanan iki sabotaj.

Hafta başında filoda yer alan bir İsveç gemisine düzenlenen sabotajın ardından, dün de bir İrlanda gemisine sabotaj düzenlendi. Eylemcilerden Huvayda Araf bir İsrail radyosuna yaptığı açıklamada geminin motorunun hasar gördüğünü eğer bu durum açık denizde fark edilseydi, geminin su alarak batacağını söyledi.

Barış eylemcileri, sabotajlardan İsrail ajanlarını sorumlu tutuyor. İsrail ise bu iddialar hakkında şimdiye kadar bir açıklama yapmadı.

Yaşanan sabotaj olaylarının filonun yola çıkmasını ne kadar erteleyeceği bilinmiyor.

‘Katılımcı sayısı düştü’ iddiası

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan yaklaşık bin 500 kişinin filoda yer alacağı belirtiliyordu. Ancak İsrail medyasına göre bu sayı 350'ye düşmüş durumda.

Geçen yıl Mayıs ayında İsrail ordusunun Gazze'ye yardım malzemesi taşıyan Mavi Marmara gemisine düzenlediği baskında 9 Türk yaşamını yitirmişti.