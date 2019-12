-GAZZE FİLOSU YUNANİSTAN'DAN İZİN BEKLİYOR GİRİT (A.A) - 04.07.2011 - Kenan Gürbüz - Gazze'ye doğru yola çıkacak ''Özgürlük Filosu 2''ye katılacağı açıklanan ve 12 gündür Yunanistan'ın Girit adasında limanda bekletilen Kanada gemisi ''Tahrir''in limandan izinsiz çıkışını engellemek amacıyla bir Yunan Sahil Güvenlik botu, geminin yanına demirledi. Gazze'ye gitmek üzere yola çıkan ABD ve Fransız gemilerinin Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince engellenmesi ve ABD gemisinin kaptanının gözaltına alınmasının ardından, Yunan limanlarındaki önlemlerin artırıldığı gözlendi. Gazze Filosu'na ait gemilerin izinsiz olarak Yunanistan'dan çıkışını önleme amacını taşıyan tedbirler kapsamında, Girit'e bağlı St-Nicolas Limanı'nda 12 gündür bekleyen ''Tahrir'' gemisinin yanına bir Yunan Sahil Güvenlik botunun demirlediği görüldü. Gemide bulunan aktivistler ise tepki amacıyla Sahil Güvenlik botunun yanında fotoğraf çektirdiler ve açıklamalarda bulundular. Geçen günlerde Gazze'ye gitmek üzere yola çıkan Amerikalı aktivistlerin bulunduğu tekne 15 dakika yol aldıktan sonra Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulmuş ve gemin kaptanı gözaltına alınmıştı. ''The Audacity of Hope'' (Umudun Cesareti) isimli ABD teknesinde 36 yolcu, 11 gazeteci ve 5 kişilik mürettebat olduğu öğrenildi. -YUNAN HÜKÜMETİNİN ÖNERİSİ- İnsani Yardım Vakfı (İHH) Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Hüseyin Oruç ile Uluslararası İlişkiler Koordinatörü İzzet Şahin yaşanan gelişmelerden sonra Atina'ya gelerek, Gazze'ye gitmeye hazırlanan gemilerin koordinatörleriyle görüştü ve açlık grevi yapan Amerikalı aktivistleri ziyaret etti. Yunanistan'ın ''Gazze'ye gidecek yardımları biz götürelim'' önerisini gazetecilere değerlendiren İHH Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Şahin, Gazze'ye özgürlük için yola çıkan ve bulundukları gemi Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince engellenen ABD vatandaşlarının sıcak güneşin altında, ABD Büyükelçiligi önünde açlık grevine başladığını anlatarak, ''İHH olarak başından beri her merhalede her türlü desteği verdiğimiz filo katılımcılarının yanından hiç ayrılmıyoruz. Açlık grevine başlayan dostlarımızı ziyaret edip destek verdik. Açlık grevine girenlere destek verenlerden birisinin İsrail tarafından vurulan Amerika'nın Liberty gemisinin mağduru olduğunu öğrendik. Verilen bu destek çok anlamlı geldi bize. Öğrendiğimize göre, ABD gemisinden sonra Fransa gemisi de limandan çıkmaya teşebbüs ettiği anda engellenmiş ve bloke edilmiş'' diye konuştu. ABD, İsrail ve Yunan hükümetinin toplanan yardımların İsrail'in Aşdod veya Mısır'ın El-Ariş limanları üzerinden gönderilmesi teklifini getirerek Gazze Filosu'nun direnişi kırmayı amaçladığını iddia eden Şahin, ''Gazze Filosu'nun direnişi dünyanın her yerinde ses getirdi. Bizler Gazze'ye uygulanan ambargo kalkana kadar getirilecek hiçbir teklifi kabul etmeyeceğiz. BM gözetiminde insani yardımların Gazze'ye direkt girmesi ve Gazze halkına denizden ve karadan serbest dolaşım hakki verilene kadar bu mücadele devam edecek'' dedi.