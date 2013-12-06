Batı Şeria'daki Rum Ortodoks Kilisesi Sebastia Başpiskoposu Ataullah Hanna, Gazze'nin dünyanın en büyük hapishanesine dönüştüğünü söyledi.

Ramallah'ı ziyaret eden Hanna, burada Gazzeli milletvekilleriyle bir araya geldi. Hanna, ziyaret sonrasında yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze'de halkımızın maruz kaldığı kuşatmanın kaldırılması gerek. Orada dik bir duruş sergileyen insanları kutluyor, dünyanın tüm özgür insanlarından, özellikle Arap halklarından Gazze'deki ambargoyu delmek için çaba sarf etmelerini talep ediyoruz" dedi.

Gazzelilerin de Filistin halkının bir parçası olduğunu ve güven içinde yaşamayı hak ettiklerini belirten Hanna, "Gazze, dünyadaki en büyük hapishane. Çünkü bir buçuk milyondan fazla kişi muhasara altında ve zor insani koşullar altında yaşıyor" ifadelerini kullandı.

İsrail, 2006 yılında, Hamas'ın seçimleri kazanmasının ardından Gazze'yi havadan, karadan ve denizden ambargo altına almış, Hamas'ın 2007 Haziran'ında iktidara gelmesi üzerine ambargoyu daha da sıkılaştırmıştı.