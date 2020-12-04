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Dünya

Gazze'de Koronavirüs'le mücadele kapsamında camilerin kapatılması kararlaştırıldı

04 Aralık 2020 00:43

Gazze Şeridi'ndeki Evkaf ve Diyanet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) yayılmasının önlenmesi kapsamında tüm camilerin kapatılması kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Gazze'deki tüm camilerin Cumartesi günü doğumundan bir sonraki duyuruya kadar kapatılmasına karar verildi" denildi.

Gazze İçişleri Bakanlığı da taziye merasimlerinin ve toplantıların yasaklanacağını, etkinlik salonlarının, restoranların ve kafelerin kapatılacağını belirtti.

Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 827 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 23 bin 23'e yükseldi. (İHA)

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