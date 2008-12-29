Gazze: Barışa hasret topraklar

İsrail'in 'Dökme Kurşun' adlı operasyonunda şu ana kadar en 300 kişinin can verdiği Gazze, barışa hasret bir Filistin bölgesi



İsrail İsrail, 2005 yılında Gazze'den çekilerek, buradaki 38 yıllık işgaline son vermişti. Ancak İsrail'in bu hamlesi, umulduğu gibi bölgedeki Filistinlilerle daha iyi ilişki yolunu açmadı. Akdeniz'in güneydoğu ucunda yer alan, 10 kilometrelik sahil şeridine sahip Gazze, İsrail ile Mısır'ın arasında bulunuyor.



Hz. Muhammed'in büyük dedesi orada yatıyor



Yaklaşık 3 bin yıllık bir geçmişe sahip Gazze kenti, eski uygarlıkların geçiş noktası olarak biliniyor ve Hz. Muhammed'in büyük dedesinin bu kentte gömülü olduğuna inanılıyor. 400 yıl boyunca Osmanlıların himayesinde kalan kentte, kontrolün İngilizler tarafından Birinci Dünya Savaşı'nda ele geçirilmesine kadar Mısır'ın etkileri görüldü.



Gazze Şeridi daha sonra 1948 yılındaki Arap-İsrail savaşına kadar Mısır'ın kontrolü altında kaldı. Bölgenin nüfusu, halen İsrail'in elindeki toprakları terk eden 250 bin kadar Filistinlinin bölgeye yerleşmesiyle 1948-49 yıllarında üç kat arttı.



Gazze Şeridi, 1967'deki savaşın ardından Mısır'dan İsrail'in eline geçti. İsrail, buradaki İsrailli yerleşimcileri ve askerleri Eylül 2005'te geri çekti, ertesi yıl, İsrailli bir askerin kaçırılması üzerine büyük bir kara operasyonu düzenledi. Mısır ile Gazze arasında, silah sevkiyatına ve militanların geçişine olanak tanıyan tüneller hedef alındı.



2007'de Hamas yönetimine geçti



Gazze, 2007 yılında, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ters düşen Hamas'ın yönetimine geçti. İsrail, saldırıların önüne geçme arzusunu gerekçe göstererek sınır güvenliğini artırdı, yakıt sevkiyatını kıstı, geçişlere sınırlama getirdi. Mısır'ın arabuluculuğunda yapılan anlaşma gereğince Hamas, kısıtlamaların yumuşatılması karşılığında ateşkesi kabul etti. Hamas, 19 Aralık'ta sona eren ateşkesin uzatılmayacağını açıkladı. Bundan 1 hafta sonra da İsrail'in büyük operasyonu başladı.



Gazze'de yaklaşık 1,5 milyon Filistinli yaşıyor. Nüfusun büyük bölümünün günlük geliri 2 doların altında. Halkın yüzde 80'i hayatını gıda yardımına bağlı sürdürüyor.



