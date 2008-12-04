Gazze bankalarında maaş ödeyecek para kalmadı

İsrail, Gazze Şeridi'ne nakit para transferine izin vermeyince, Gazze Şeridi'ndeki bankaların kasasında, maaşlarını Batı Şeria'daki Filistin Yönetimi'nden alan kamu çalışanlarına ödeme yapacak nakit kalmadı. Bu hafta bankaların hepsi kapalı kaldı.



Edinilen bilgiye göre, İsrail geçen Ekim ayı sonundan bu yana Gazze'ye nakit para girişine izin vermiyor. Gazze Şeridi'nde nakit sıkıntısı çeken bankalar, son bir kaç haftadır para çekişlerine sınırlama uyguluyordu. Bazı bankalar, müşterilerine yolladıkları duyurularla, para çekemeyecekleri yolunda uyarılarda bulunmuşlardı.



Gazze Şeridi'ndeki bankaların nakit ihtiyaçlarını büyük ölçüde Batı Şeria'daki Filistin Yönetimi sağlıyor. Ramallah, her ay Gazze şeridi'ndeki 77 binden fazla kamu çalışanının maaşlarını nakit olarak gönderiyor.



Normalinde ay başlarında, Gazze'deki bankaların içi ve kapı önleri maaşlarını çekmek için doluşan Filistinliler'le dolardı. Gazze'deki yerel kaynaklar, bugün bankaların kapalı, önündeki sokakların da boş olduğunu belirttiler.



Filistin Yönetimi'nin Gazze'deki çalışanlarından biri, "Dolar ya da Şekel yoksa, paramızı Avro veya Dinar olarak ödesinler. Bayram gelmeden önce ihtiyaçlarımızı almak istiyoruz" diye konuştu.



Gazze Şeridi'nde de olduğu gibi, tüm Filistin'de geçerli para birimi İsrail Şekeli. Ancak, Ürdün Dinarı ve dolar da bir çok alışveriştekullanılıyor.



Filistin Para İdaresi Başkanı Cihad El-Vezir, gerekli paranın hazır olduğunu, İsrail'den nakit paranın transferi için cevap beklediklerini kaydetti. El-Vezir, önümüzdeki hafta başlayacak bayramdan önce en azından maaşların bir kısmını ödemeye çalışacaklarını ifade etti.



Cihad El Vezir, Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası ve Ortadoğu Dörtlüsü ile de temas halinde olduklarını, İsrail Merkez Bankası'nın Gazze Şeridi'ne dolar ve Şekel transferine yasak kararını kaldıracağını umduklarını dile getirdi.



İsrail'in nakit transferi yasağı, geçen Kasım ayı başında yapılan askeri operasyondan sonra, Filistinli militanların roket saldırılarını yeniden başlatması nedeniyle, insani yardımların geçişinde kullanılan sınır kapılarının kapatılması ile birlikte başladı. İsrail'le Gazze'deki fiili Hamas Yönetimi arasında kağıt üzerinde kalan ateşkes, normal olarak 19 Aralık'a kadar yürürlükte. roket saldırıları durmadıkça, kapıların yeniden açılmayacağını söylüyor.



İsrail'in Hamas yönetimine baskı yapma niyetine rağmen, Gazze'deki yetkililer, para transferi yasağının Hamas yönetimine etkisinin çok fazla olmadığını belirtiyorlar. Bu kaynaklara göre, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınırda yer alan tünellerden, mal girişleri yanı sıra nakit para girişi de yapılıyor. Gazze kaynakları, bu nedenle, banka sistemindeki nakit para darboğazının Hamas'ı etkilemediğini dile getiriyorlar.



Batı Şeria'daki Filistin Yönetimi Başbakanı Selam Feyyad da Gazze Şeridi'ndeki bankalarda sadece 47 milyon Şekel kaldığını duyurdu ve bu paranın maaş ödemelerine yetmediğini söyledi. Feyyad, maaşlarını ödemek için ilave 250 milyon şekel (yaklaşık 63 milyon dolar) daha gönderilmesine ihtiyaç bulunduğunu kaydetti.



Feyyad, hükümetin dün itibarıyla Gazze'ye nakit para göndermeyi amaçladığını, ancak İsrail ablukasının para gönderilmesini engellediğini söyledi. Feyyad, "gerçek bir sorunla karşı karşıyayız" derken, son 3 haftadır İsrail'in bölge üzerindeki ablukasını ağırlaştırdığının altını çizdi.



Verilen bilgiye göre, Gazze Şeridi'nde her ay maaş ödemelerinde kullanılmak üzere 400 milyon İsrail şekeli, bir başka deyişle yaklaşık 100 milyon dolar nakit para gerekiyor.



İsrail'in nakit transferine izin vermemesi yanı sıra Birleşmiş Milletler de mali darboğaz nedeniyle Gazzelilere yaptığı nakit para yardımlarını durdurmuş bulunuyor. BM'den yaklaşık 98 bin civarında muhtaç durumdaki Gazzelinin para yardımı aldığı belirtiliyor.



