Gazze ateşkesinde Türk askerinin adı var

Hamas heyeti Mısır'da

İngiliz Times gazetesinin haberinde, Gazze'de Filistin Yönetimi için yeni bir güvenli bölge yaratmak ve uluslararası gözlemcileri bölgeye getirmek için yapılan diplomatlarca dün yapılan planın, Hamas'ın bölgeden çıkarılmasından 18 ay sonra El Fetih'in liderliğindeki Filistin Yönetiminin Gazze'ye geri dönüşünün öngörüldüğü belirtildi.Haberde, diplomatların, Gazze'nin güney ucunda, Refah'tan Mısır'a geçiş noktası ve Kerem Şalom'dan İsrail'e geçiş noktasını içeren bir üçgen oluşturmak ile buranın güvenliğinin Gazze'ye silah kaçakçılığını durdurmak için Fransız ve Türk askeri gözlemcileri tarafından sağlanması üzerinde düşündüğü kaydedildi.Plan dahilinde bu bölgenin, sembolik olarak uluslararası toplum tarafından tanınan Filistin Yönetimi tarafından denetleneceği, böyle bir planın, Hamas'ın Gazze'de yönetimi ele aldığı 2007 yılı haziran ayından bu yana geçişlerin yeniden açılmasını sağlayacağı belirtildi.Bu arada Gazze'den Mısır'a geçişlerde gözlemcilere izin vermeyi düşüneceğini, ancak uluslararası güce karşı çıktığını bildiren Hamas, dün üst düzey üç yetkilisinin, Mısır'ın girişimiyle müzakere edilen ateşkes anlaşması görüşmelerine katılmak üzere sınırdan geçtiğini iddia etti.Dün Fransa ve Mısır'ın ortak sunduğu Gazze'de ateşkes planıyla ilgili görüşmelerde, Hamas'ın yeniden silahlanmasını önlemek için sınırların nasıl kontrol altında tutulacağı konusunda, Mısır ile İsrail arasındaki anlaşmazlık nedeniyle sorunla karşılaşıldığı bildirilmişti.Kahire, İsrail ve Avrupa Birliği müzakerecilerine, bir ateşkes planının parçası olarak topraklarına yabancı asker yerleştirilmesi yerine, sadece, kendi güçlerinin sınırdan toprak altına açılan tünellerle yapılan kaçakçılıkla mücadele etmek için uluslararası teknik desteğin artırılmasını kabul edebileceğini açıklamıştı.Bu arada Mısırlı emniyet yetkilileri, Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek tarafından önerilen ateşkes planı konusunda ayrıntılı bilgi almak üzere, bir Hamas heyetinin Gazze Şeridi'nden Mısır'a giriş yaptığını bildirdi.Mısırlı yetkililer, Eymen Taha ve Cemal Ebu Haşim başkanlığındaki dört kişilik heyetin dün gece Refah sınır kapısında Mısır'a girdiğini belirterek, Gazze Şeridi'nden gelen Hamas heyetinin, bugün Şam'dan gelmesi beklenen Hamas'ın sürgündeki siyasi büro temsilcilerine katılacağını kaydetti.Hamas'ın siyasi bürosundan iki yetkili, hafta içinde Mısır istihbarat servisinin başkanı Ömer Süleyman ile ateşkes planı konusunda görüşmeler yapmıştı.